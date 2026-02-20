Долар завершує найкращий тиждень за останні 4 місяці — Bloomberg

Американська валюта демонструє впевнене зростання, готуючись зафіксувати найпродуктивніший тиждень з жовтня минулого року. Індекс Bloomberg Dollar Spot зріс на 0,9% за тиждень. Головними драйверами зміцнення стали перегляд прогнозів щодо відсоткових ставок ФРС та загострення ситуації на Близькому Сході, що посилило статус долара як безпечного активу-сховища. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Геополітика та нафта: чому долар виграє?

Нарощування військових сил США в Перській затоці змушує ринки закладати вищу ймовірність прямого зіткнення США та Ірану.

Зростання цін на енергоносії чинить тиск на євро та єну, не дозволяючи їм виконувати роль «тихої гавані». В результаті інвестори масово переспрямовують капітал у долар.

Динаміка основних валют за тиждень:

Японська єна впала на 1,8%, торгуючись поблизу позначки 155,50 за долар.

Євро знизилося на 1% до рівня $1,1750.

ФРС не поспішає знижувати ставки

Ще нещодавно ринок очікував на активне пом'якшення політики ФРС, особливо після висунення Дональдом Трампом кандидатури Кевіна Ворша на посаду наступного голови центробанку США. Проте протоколи останнього засідання та свіжі економічні дані змінили настрої:

Ринок праці: різке падіння кількості заявок на допомогу з безробіття свідчить про силу економіки.

Інфляція: деякі посадовці ФРС припускають, що ставки, можливо, доведеться навіть підвищити, якщо інфляція залишатиметься високою.

Прогнози: трейдери тепер очікують лише 58 базисних пунктів зниження ставки цього року (проти 63 б.п. тиждень тому).

Що далі? Фокус на п'ятницю

Сьогодні, 20 лютого, ринок очікує на важливі дані з США за грудень 2025 року:

Індекс витрат на особисте споживання (PCE) — ключовий показник інфляції для ФРС.

Дані щодо ВВП за останній квартал 2025 року.

Хоча багато експертів, як-от Натан Туфт із Manulife, вважають, що в довгостроковій перспективі долар залишається в низхідному тренді, поточне поєднання сильної економіки США та геополітичних ризиків створює ідеальні умови для його короткострокового домінування.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту