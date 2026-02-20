Курс валют у п'ятницю: євро в банках продовжує дешевшати

У п'ятницю, 20 лютого, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, у продажу знизився на 3 копійки. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці виріс на 2 копійки, а у продажу знизився на 3 копійки. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,50 грн. Євро купують за 50,70 грн, а продають за 51,39 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,27−43,27, євро — 51,15−51,39 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,26−43,29 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,84−50,86 грн/євро.

