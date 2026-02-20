ПУМБ підтвердив технологічне лідерство, запустивши єЧек у застосунку

ПУМБ — провідний та надійний український банк, який послідовно розвиває цифрові рішення, які спрощують щоденні фінансові операції клієнтів і підтримують державні ініціативи з цифровізації економіки. Черговим кроком у цьому напрямі стала підтримка банком запуску державного сервісу єЧек — національного електронного чека.

єЧек — це електронний чек, що містить посилання фіскальний чек, який покупець може отримати у своєму банківському застосунку після оплати карткою або через електронний гаманець у фізичному магазині чи за онлайн покупки. Такий чек зберігається в цифровому форматі та доступний для повернення товару, обміну або гарантійного обслуговування.

Мета програми єЧек

Запуск сервісу спрямований на створення зручного та сучасного стандарту розрахунків та подальшого гарантійного обслуговування для всіх учасників ринку:

Скорочення використання паперових чеків — менше витрат і менший вплив на довкілля.

Підвищення зручності для покупців — чеки автоматично зберігаються в електронному вигляді.

Спрощення повернення та гарантійного обслуговування — усі чеки доступні в одному місці.

Прозорість фінансових операцій — дані про покупки зберігаються надійно та безпечно.

Покупець зможе обирати паперовий чек чи електронний або отримати обидва варіанти одночасно.

ПУМБ серед технічних лідерів, готових до запуску програми

«ПУМБ серед перших банків в Україні, які технічно готові запустити та масштабувати державні програми з цифровізації економіки через власний мобільний застосунок. Наша можливість запуску єЧек підтверджує готовність ПУМБ бути серед технологічних лідерів галузі і швидко перетворювати державні ініціативи на зручні щоденні сервіси для мільйонів українців», — зазначає Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

Підтримка сервісу вже доступна клієнтам ПУМБ з 20.02.2026 р.

На старті проєкту перші електронні чеки можна буде отримати за покупки в найбільших мережах України: Ашан, Аврора, Фора та Укрнафта.

Надалі планується поступово розширювати перелік партнерів та учасників програми. Пілотне тестування відкрите для бізнесу, який працює з РРО або ПРРО та приймає безготівкові платежі. Участь у програмі дозволяє підготуватися до повноцінного використання цифрового чека та вже з березня зменшити витрати на паперові чеки. Щоб підключити єЧек, потрібно подати заявку на приєднання до програми, налаштувати РРО/ПРРО та проінструктувати персонал.

Поетапне впровадження

Запуск єЧек відбувається у форматі експериментального проєкту з поетапним впровадженням. На першому етапі сервіс працюватиме в межах пілоту з окремими національними торговельними мережами та провідними українськими банками, які технічно готові до підтримки проєкту.

єЧек не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО та є інструментом доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається в Системі обліку даних РРО. Його завдання сформувати сучасний цифровий стандарт фіскального чека, який відповідає потребам споживачів, бізнесу та держави.

Розробку сервісу здійснює Міністерство економіки України у співпраці з Мінцифри, Міністерством фінансів, ДПС, НБУ, системно важливими українськими банками. Технологічний та операційний партнер програми — Mastercard.

Отримати єЧек у застосунку ПУМБ дуже просто

Клієнт ПУМБ отримає повідомлення: «про надання згоди на використання єЧек», після надання доступу до рахунків для яких він хоче отримувати електронні чеки, вони автоматично з’являтимуться у застосунку ПУМБ після оплати обраною карткою. На момент запуску програми послуга буде доступна тільки для власників карток Mastercard.

Повний чек зберігатиметься у застосунку протягом 3 місяців, та з посиланням на фіскальну службу — більше ніж 1 рік.

Запуск єЧек у застосунку ПУМБ підтверджує готовність банку бути серед лідерів цифрової трансформації фінансового ринку України.