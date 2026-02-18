Населення нарощує кредити, бізнес забирає гроші з депозитів: НБУ показав статистику роботи банків за січень

Національний банк України оприлюднив статистику роботи банківської системи за перший місяць 2026 року. Головні тренди січня — пожвавлення кредитування (особливо серед населення) та помітний відтік коштів з рахунків бізнесу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кредитування: населення в лідерах

Загальний обсяг виданих кредитів у січні зріс на 1,2% (+14,8 млрд грн), досягнувши позначки у 1,21 трлн грн.

Домогосподарства стали головним драйвером росту. Кредитний портфель населення збільшився на 2,4% (+8,1 млрд грн). У річному вимірі (порівняно з січнем 2025-го) кредитування населення продемонструвало вражаючий стрибок на 26,5%.

Корпоративний сектор теж наростив запозичення, але скромніше — на 0,9% (+7,2 млрд грн). Цікаво, що компанії надавали перевагу гривневим кредитам, тоді як валютні позики дещо скоротилися.

Депозити: бізнес забирає кошти

Депозитна база банків за місяць скоротилася на 2,1% (-67,8 млрд грн), опустившись до 3,17 трлн грн.

Причина падіння — масове скорочення залишків на рахунках бізнесу. Гривневі вклади підприємств впали одразу на 5,5% (-72,8 млрд грн).

Населення поводилося обережніше. Обсяг гривневих вкладів громадян залишився майже на рівні грудня, а от валютні депозити зросли на 1,2% (+$129,9 млн).

Вплив валютного курсу

Січень видався неспокійним для національної валюти. Офіційний курс долара за місяць піднявся з 42,35 до 42,85 грн/$1. При цьому 19 січня було зафіксовано історичне падіння гривні, коли офіційний курс сягнув позначки 43,41 грн/$1.

Річна ретроспектива (січень 2026 до січня 2025)

За рік структура банківських портфелів суттєво змінилася:

Бізнес став на 22% більше тримати коштів у гривні, але скоротив гривневе кредитування на 1,8%.

Населення наростило і депозити (+18,7%), і кредити (+26,5%) у національній валюті.

Щодо валютних кредитів, то бізнес збільшив їх на 18,1%, тоді як населення зменшило на 12,4%. Валютні депозити юридичних осіб зменшились на 2%. Населення наростило валютні вклади — на 8,9%.