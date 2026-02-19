До закриття міжбанку в четвер, 19 лютого, курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та продажу, євро подешевшало на 21 копійку у купівлі та на 19 копійок у продажу.
19 лютого 2026, 17:32
Євро різко подешевшало на міжбанку
Відкриття 19 лютого
Закриття 19 лютого
Зміни
43,25/43,28
43,26/43,29
1/1
51,05/51,06
50,84/50,87
21/19
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,53 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,25−43,30, євро — 51,20−51,40 грн.
