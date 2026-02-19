Multi від Мінфін
19 лютого 2026, 16:25

Четвер — найвигідніший день для купівлі авіаквитків (дослідження)

Нове дослідження Expedia показує, що найдешевші дні тижня та місяці року для бронювання авіаквитків змінюються. Для подорожей бізнес-класом четвер — найдешевший день для перельоту, що дозволяє заощадити 17% порівняно з неділею, яка є найдорожчим днем, пише Еuronews.

Нове дослідження Expedia показує, що найдешевші дні тижня та місяці року для бронювання авіаквитків змінюються.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Коли найкраще подорожувати за найдешевшими рейсами

Звіт Expedia спирається на мільйони даних сайту та нові дослідження споживачів, щоб підкреслити, як зміна поведінки мандрівників змінює їх, коли вони вирішують піднятися в небо.

За даними компанії, п'ятниця — найдешевший день для перельоту, що дозволяє мандрівникам заощадити 18% порівняно з подорожжю в суботу.

Для подорожей бізнес-класом четвер — найдешевший день для перельоту, що дозволяє заощадити 17% порівняно з неділею, яка є найдорожчим днем.

Подорожуючи в червні, ви можете знайти рейси, які в середньому на 68% дешевші, ніж у грудні, що заощадить мандрівникам приблизно 250 фунтів стерлінгів (300 євро) на квитку.

Коли бронювати авіаквитки, щоб заощадити гроші

Що стосується бронювання, Expedia рекомендує почекати до ближчого часу до поїздки, ніж ви думаєте, але не в останню хвилину.

Найдоступніший період бронювання внутрішніх рейсів економ-класу — за 31−45 днів до вильоту, що в середньому на 38 фунтів стерлінгів (46 євро) менше, ніж бронювання, здійснені більш ніж за шість місяців до вильоту.

Міжнародні мандрівники можуть заощадити в середньому 93 фунти стерлінгів (112 євро), бронюючи за 15−30 днів наперед, а не за шість місяців. Ті, хто не хоче відкладати бронювання на останню хвилину, бронюючи за 31−45 днів, все одно можуть заощадити 85 фунтів стерлінгів (102 євро) порівняно з бронюванням за шість місяців.

Що стосується часу бронювання авіаквитків, то, згідно зі звітом, неділя — найдешевший день.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
