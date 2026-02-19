Андрій Буквич очолив Департамент міжнародного співробітництва НБУ

Директором Департаменту міжнародного співробітництва Національного банку України з 18 лютого 2026 року призначено Андрія Буквича. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора 19 лютого.

Чим займатиметься на посаді

До сфери його відповідальності належатиме, зокрема:

забезпечення реалізації заходів у сфері європейської інтеграції, розвитку співпраці з ЄС у фінансовій сфері та взаємодії з його інституціями;

розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, реалізація міжнародних проєктів та програм, а також посилення міжнародної присутності Національного банку;

розвиток діалогу з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, забезпечення представлення інтересів та позиції Національного банку в міжнародних відносинах України;

розвиток співробітництва з міжнародними партнерами для посилення інституційної спроможності Національного банку та поширення власного досвіду з питань, що належать до компетенції Національного банку.

Департамент міжнародного співробітництва належить до вертикалі підпорядкування «Фінансова стабільність», загальне керівництво якою здійснює перший заступник Голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

Довідково

Андрій Буквич має вагомий досвід у дипломатичній сфері та державному управлінні, майже 27 років працює у сфері міжнародних відносин.

До призначення в Національний банк був радником-посланником Посольства України в Канаді (із вересня 2021 року). У 2020−2021 роках очолював Директорат з питань зовнішньої політики Офісу Президента України. У 2016−2020 роках працював у Посольстві Великої Британії в Україні (радником з питань економіки та енергетики). Багато років працював на посадах дипломатичної служби в Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (дипломатичним радником), Посольстві України в Сполучених Штатах Америки (першим секретарем).