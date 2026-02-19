Власники елітних авто сплатили 34,6 млн грн транспортного податку: найбільше — у Києві

За підсумками січня 2026 року власники дорогих автомобілів спрямували до місцевих бюджетів 34,6 млн грн транспортного податку. Цей платіж забезпечили 2 812 платників — як фізичні особи, так і підприємства. Про це повідомляє ДПС 19 лютого.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зростання надходжень

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 18,5%. У січні 2025 року цей показник становив 29,2 млн грн.

Де сплатили найбільше

Лідерами за обсягами сплати стали:

Київ — 10,7 млн грн,

Дніпропетровська область — 2,8 млн грн,

Київська область — 2,8 млн грн,

Львівська область — 2,7 млн гривень.

Саме ці регіони традиційно демонструють найвищі показники через значну кількість преміальних автомобілів.

Податок на авто

До офіційного переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку у 2026 році, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу, визначену Міністерством економіки України. Перелік оприлюднений на офіційному сайті міністерства і є підставою для нарахування податку.

Читайте також: Ринок дорогих авто зменшився до мінімуму за 5 років. Кожне друге авто — Porsche Taycan

Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

До оподаткування потрапляють автомобілі віком до 5 років, середня ринкова вартість яких перевищує встановлений поріг.

У 2026 році це понад 3,2 млн грн. Для таких авто встановлено фіксовану ставку транспортного податку — 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Транспортний податок повністю зараховується до місцевих бюджетів. Тому кожна сплачена гривня цього податку спрямовується на фінансування соціальних програм, розвиток інфраструктури громад та підтримку економічної стабільності регіонів.