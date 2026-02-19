Українці зняли з карток 2,4 трлн грн за рік — у 2,8 раза більше, ніж тримають на гривневих депозитах

Українці у 2025 році сумарно зняли з карток в межах України 2,4 трлн грн, а це майже в 2,8 рази більше ніж рівень депозитів населення в гривні. Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані НБУ .

Операції з картками

За словами Шевчишина, в операціях по карткам в середині країни, зняття готівки — це 53,5% по сумі, хоча за кількістю операцій це лише 6,2%, що вказує на те, що знімають дуже значні суми (в межах дозволених обмежень 100 грн в день на один рахунок в банку), й це обмежена кількість операцій, та відповідно осіб.

«Цей перекос дуже яскраво показує як працють дропери (фінансові мули), а також як готівка забезпечує тіньовий сектор. В даному випадку готівка: гривня й валюта. Ще з цікавого — середньомісячний рівень готівки в обігу (згідно з агрегатором М0, який публікує НБУ) в 2025 році становив 803,78 млрд грн. Середньомісячний рівень зняття готівки у 2025 році був 200,75 млрд грн. Це вказує, що десь 600 млрд грн готівки залишаються на руках населення. Це 6,7% ВВП.

Зняття готівки до номінального ВВП теж цікаве: 2024: 29,5% 2025: 27% тобто, зберігається тренд на зниження залежності від готівки, й відповідно детенізації економіки", — пояснив аналітик.