Експансія Stripe у крипто та нові податкові правила: тривога криптоінвесторів США — що нового

Експансія Stripe у криптосферу: Bridge отримує статус національного банку США

Платформа стейблкоїнів Bridge, яку нещодавно придбав фінтех-гігант Stripe, отримала умовне схвалення від Управління контролера грошового обігу (OCC). Це дозволить компанії створити федеральний національний трастовий банк, що стане прецедентом для всієї індустрії цифрових активів.

Після фінального затвердження Bridge перейде під прямий нагляд федерального регулятора США. Це надасть компанії право:

Зберігати цифрові активи (кастодіан): Надавати послуги безпечного зберігання криптовалют для інституційних клієнтів.

Емісія стейблкоїнів: Самостійно випускати цифрові долари та керувати їхнім обігом.

Управління резервами: Розміщувати та контролювати забезпечення стейблкоїнів згідно з банківськими стандартами.

У компанії підкреслюють, що стейблкоїни — це не просто засіб для швидких платежів. Це база для нової фінансової системи, яка підтримує:

Транскордонні розрахунки та управління корпоративним казначейством.

Токенізацію реальних активів.

Глобальні розрахунки в режимі 24/7.

Bridge стала однією з перших компаній, яка адаптувала свою систему під новий закон GENIUS Act, підписаний президентом Дональдом Трампом у 2025 році. Це законодавство створює чіткі федеральні правила гри для ринку стейблкоїнів.

Чому це важливо для ринку:

Єдиний дозвіл: федеральна ліцензія дозволяє працювати на всій території США без необхідності отримувати дозволи в кожному окремому штаті.

Довіра інституцій: робота під наглядом OCC забезпечує рівень комплаєнсу та ризик-менеджменту, ідентичний до традиційних банків.

Визначеність: чіткі стандарти згідно з GENIUS Act приваблюють великий бізнес до використання цифрових доларів.

У Bridge впевнені, що цей крок допоможе фінансовим установам та фінтех-проектам безпечно будувати рішення на основі цифрових активів у межах закону.

Кінець епохи анонімності: нові правила податкової викликали тривогу серед криптоінвесторів США

Податкова служба США (IRS) впроваджує жорсткі заходи контролю за крипторинком, що викликало хвилю занепокоєння серед трейдерів. Перехід від добровільного декларування до автоматичного звітування бірж змушує інвесторів шукати шляхи адаптації до складних бюрократичних норм.

З наступного календарного року вводиться обов'язкова декларація 1099-DA («Доходи від цифрових активів, отримані від брокерських угод»).

Усі ліцензовані біржі (наприклад,Coinbase) надсилатимуть цей документ одночасно до IRS та самому платнику податків. Форма фіксуватиме кожну операцію, суми інвестицій, а також кінцеві прибутки чи збитки.

Опитування компанії Awaken Tax серед 1000 інвесторів показало, що більшість не готова до таких радикальних змін. Засновник компанії Ендрю Дука розкритикував нові правила, назвавши їх некомпетентними:

«До криптовалюти ставляться як до звичайних акцій, ігноруючи специфіку активу. Користувачі постійно переміщують кошти між гаманцями та DeFi-протоколами, що робить автоматичне звітування некоректним», — зазначив він.

Експерти вказують на суттєву технічну прогалину:

Біржі знають не все: платформи бачать лише факт продажу, але часто не знають «податкову базу» — за якою ціною актив був куплений раніше на іншому майданчику.

Тягар на власникові: обов’язок доводити реальну вартість придбання (витрати) через форму 8949 лягає безпосередньо на плечі інвестора.

Складність обліку: користувачі Reddit вже активно обговорюють методи зведення даних із різних платформ, щоб уникнути подвійного оподаткування або штрафів.

Незважаючи на критику щодо незручності та «сирості» документа, податкова служба США налаштована рішуче, прагнучи максимально швидко фінансіалізувати криптосектор за зразком фондового ринку.

«Ми як Uber для таксистів»: Браян Армстронг пояснив, чому Волл-стріт не розуміє Coinbase

Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг під час сесії запитань та відповідей прокоментував скептичне ставлення аналітиків Волл-стріт до його компанії. На його думку, біржа опинилася у ситуації «дилеми інноватора», коли старий ринок просто не здатний адекватно оцінити майбутнє.

Армстронг вважає, що Coinbase залишається «неправильно зрозумілою» компанією для значної частини фінансового істеблішменту. Він порівняв ситуацію з появою революційних технологій у минулому.

«Ви ж не йдете до таксопарків запитувати, що вони думають про Uber. Ви не питаєте виробників карет про майбутнє автомобіля. Так само і з криптою: частина ринку відстає та чинить опір просто через свою природу», — зазначив CEO Coinbase.

За його словами, попри опір скептиків, 50% великих фінансових установ уже приймають криптоактиви, а п’ять глобальних системно важливих банків (GSIB) напряму співпрацюють з біржею.

Фінансові результати за IV квартал 2025 року викликали дискусії: компанія зафіксувала чистий збиток у $667 млн (перший збиток за два роки). Проте Армстронг застеріг від поверхневих висновків:

Особливості обліку (GAAP): загальний збиток включає «паперові» (нереалізовані) втрати від зміни вартості криптоактивів на балансі.

Реальна прибутковість: за скоригованими показниками компанія залишилася прибутковою навіть на падаючому ринку.

Невиправдані прогнози: виторг склав $1,78 млрд, що трохи нижче очікувань аналітиків ($1,85 млрд).

Попри неоднозначні фінансові звіти, Армстронг навів дані, які підтверджують зростання впливу Coinbase:

Ринок: частка компанії на ринку у 2025 році подвоїлася, а загальний обсяг торгів зріс на 156%.

Активи: обсяг активів на платформі збільшився втричі за останні три роки.

Продукти: вже 12 різних сервісів компанії генерують понад $100 млн доходу кожен.

Рекорди: стейблкоїн USDC та підписка Coinbase One досягли своїх історичних максимумів за показниками використання.

Армстронг підкреслив, що Coinbase — це вже не просто біржа, а багатофункціональна екосистема, яка інтегрується у світову фінансову архітектуру швидше, ніж аналітики встигають це усвідомити.

Боротьба за трейдера: pump.fun впроваджує кешбек через обвал доходів на 75%

Популярна платформа для запуску мемкоїнів pump.fun радикально змінює свою економічну модель. Щоб стимулювати активність користувачів, сервіс запроваджує систему кешбеку, яка дозволяє трейдерам повертати частину сплачених комісій.

Раніше розробники токенів автоматично отримували винагороду у розмірі близько 0,3% від торгових комісій свого активу. Тепер правила змінилися:

Вибір при запуску: творець токена має заздалегідь вирішити: забрати винагороду собі чи віддати її трейдерам у вигляді кешбеку.

Незмінність рішення: після того, як токен було випущено, змінити обрану модель розподілу коштів неможливо.

Умова отримання: кешбек доступний лише тим, хто торгує через вбудований інтерфейс Terminal.

Оновлення стало реакцією на хвилю критики та стрімке падіння фінансових показників платформи.

Статистика Dune Analytics шокує — із майже 59 млн гаманців лише мізерна частка отримала прибуток. Кількість користувачів, що змогли заробити мільйон, не досягає навіть 14 000.

У січні 2026 року комісійні збори платформи впали до $31,8 млн, що на 75,6% менше порівняно з піковими показниками минулого року ($148 млн). У лютому негативний тренд посилився — дохід знизився до $15,6 млн.

Аналітики Santiment зазначають, що сектор мемкоїнів демонструє ознаки виснаження. Масове розчарування дрібних інвесторів свідчить про завершення «фази хайпу».

Впровадження кешбеку — це спроба pump.fun зробити екосистему справедливішою та перетворити платформу з майданчика для «швидких запусків» на місце для довгострокової торгівлі. Проте критики побоюються, що відсутність прямих виплат розробникам може знизити їхній інтерес до подальшого розвитку та просування проєктів.