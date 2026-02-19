Глобальна фінтех-компанія Payoneer оголосила про запуск функціоналу для роботи зі стейблкоїнами, який інтегрований у платформу Payoneer. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Payoneer запускає рішення для роботи зі стейблкоїнами
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як працює інструмент
Нові інструменти, реалізовані на базі Bridge — провідної інфраструктурної платформи для стейблкоїнів і компанії групи Stripe, — дозволять бізнесу безпечно отримувати, зберігати та надсилати стейблкоїни у своїй повсякденній міжнародній роботі.
Використання стейблкоїнів стрімко зростає, а практичні приклади їх застосування відкривають можливості швидших розрахунків і безперервного, керованого руху коштів. Проте для багатьох компаній, що працюють на міжнародних ринках, особливо на ринках, що розвиваються, інтеграція та впровадження залишаються складними.
Конвертація стейблкоїнів у локальні валюти, неузгоджені робочі процеси, складність блокчейн-інфраструктури та мінливе регуляторне середовище й досі обмежують масштабне впровадження технології.
Що це дасть компаніям
Payoneer у співпраці з Bridge інтегрує у свою платформу повний цикл операцій зі стейблкоїнами. Наприклад, оптові компанії зможуть отримувати оплату в стейблкоїнах, а маркетингові агенції — використовувати їх для розрахунків із міжнародними постачальниками та підрядниками. Кошти можна безпечно зберігати у стейблкоїнах або за потреби виводити на локальний банківський рахунок, спрощуючи роботу в різних країнах і валютах.
Коли з'явиться на інших ринках
Payoneer запустить новий функціонал роботи зі стейблкоїнами, інтегрований у платформу компанії, на окремих ринках у другому кварталі 2026 року.
Протягом року запуск поступово масштабуватиметься разом із розширенням функціоналу та географії.
Компанії можуть зареєструватися, щоб дізнатися більше та подати заявку на ранній доступ за посиланням: https://t.co/cLClQmb4LI.
Коментарі