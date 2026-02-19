Multi від Мінфін
19 лютого 2026, 11:34

Payoneer запускає рішення для роботи зі стейблкоїнами

Глобальна фінтех-компанія Payoneer оголосила про запуск функціоналу для роботи зі стейблкоїнами, який інтегрований у платформу Payoneer. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Глобальна фінтех-компанія Payoneer оголосила про запуск функціоналу для роботи зі стейблкоїнами, який інтегрований у платформу Payoneer.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює інструмент

Нові інструменти, реалізовані на базі Bridge — провідної інфраструктурної платформи для стейблкоїнів і компанії групи Stripe, — дозволять бізнесу безпечно отримувати, зберігати та надсилати стейблкоїни у своїй повсякденній міжнародній роботі.

Використання стейблкоїнів стрімко зростає, а практичні приклади їх застосування відкривають можливості швидших розрахунків і безперервного, керованого руху коштів. Проте для багатьох компаній, що працюють на міжнародних ринках, особливо на ринках, що розвиваються, інтеграція та впровадження залишаються складними.

Конвертація стейблкоїнів у локальні валюти, неузгоджені робочі процеси, складність блокчейн-інфраструктури та мінливе регуляторне середовище й досі обмежують масштабне впровадження технології.

Що це дасть компаніям

Payoneer у співпраці з Bridge інтегрує у свою платформу повний цикл операцій зі стейблкоїнами. Наприклад, оптові компанії зможуть отримувати оплату в стейблкоїнах, а маркетингові агенції — використовувати їх для розрахунків із міжнародними постачальниками та підрядниками. Кошти можна безпечно зберігати у стейблкоїнах або за потреби виводити на локальний банківський рахунок, спрощуючи роботу в різних країнах і валютах.

Коли з'явиться на інших ринках

Payoneer запустить новий функціонал роботи зі стейблкоїнами, інтегрований у платформу компанії, на окремих ринках у другому кварталі 2026 року.

Протягом року запуск поступово масштабуватиметься разом із розширенням функціоналу та географії.

Компанії можуть зареєструватися, щоб дізнатися більше та подати заявку на ранній доступ за посиланням: https://t.co/cLClQmb4LI.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
