Курс валют у четвер: євро в банках подешевшало на 20 копійок

У четвер, 19 лютого, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара у обмінниках не змінився. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,02−43,52 грн. Євро купують за 50,80 грн., а продають за 51,51 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,28−43,30, євро — 51,30−51,46 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,25−43,28 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,05−51,06 грн/євро.

