До закриття міжбанку в середу, 18 лютого, курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 16 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.
18 лютого 2026, 17:51
Долар та євро подешевшали на міжбанку
Відкриття 18 лютого
Закриття 18 лютого
Зміни
43,31/43,34
43,25/43,28
6/6
51,26/51,28
51,10/51,13
16/15
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,55 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,60 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,28−43,30, євро — 51,40−51,50 грн.
Джерело: Мінфін
