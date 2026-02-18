Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 14:15

Airbnb запускає по всьому світу сервіс «Бронюй зараз, плати пізніше»

Компанія Airbnb оголосила про глобальний запуск сервісу «Бронюй зараз, плати пізніше». Ця функція дозволяє користувачам резервувати житло без миттєвої оплати, що значно спрощує планування подорожей та зменшує фінансові ризики для туристів. Про це повідомляє TechCrunch.

Airbnb запускає по всьому світу сервіс «Бронюй зараз, плати пізніше»

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як працює нова модель оплати?

Раніше функція працювала у тестовому режимі лише для внутрішніх поїздок територією США, але тепер вона стає доступною для мандрівників по всьому світу.

Скористатися опцією можна для об'єктів із «гнучкою» або «помірною» політикою скасування бронювання. Замість повної передоплати під час бронювання, кошти знімаються з картки клієнта ближче до дати заїзду. Якщо плани мандрівника зміняться, він може скасувати бронь, не втрачаючи гроші «наперед».

За даними компанії, після запуску в США цією можливістю скористалися для 70% усіх відповідних бронювань.

Вплив на бізнес: більше великих будинків та довші терміни

Згідно з фінансовим звітом Airbnb за IV квартал 2025 року, нова функція стала потужним драйвером зростання:

  • Популярність великого житла: користувачі почали частіше бронювати цілі будинки на 4 та більше спалень. Можливість відкладеної оплати робить дороге житло доступнішим.
  • Раннє планування: терміни між бронюванням та поїздкою збільшилися — люди готові резервувати житло заздалегідь, якщо за нього не треба платити негайно.
  • Зростання середнього чека: бронювання дорожчих об'єктів позитивно вплинуло на середньодобову вартість оренди (ADR).

Фінансова директорка Airbnb Еллі Мерц зазначила, що хоча загальний рівень скасувань на платформі дещо зріс (з 16% до 17%), це не є критичним для стабільності бізнесу.

Чого хочуть мандрівники?

Опитування, проведене Airbnb спільно з дослідницькою компанією Focaldata, підтвердило запит ринку на фінансову свободу:

  • 60% туристів вважають наявність гнучких варіантів оплати критично важливою при плануванні відпустки.
  • 55% респондентів заявили, що однозначно користуватимуться такими сервісами.

Історія експериментів

Airbnb йшла до цього рішення кілька років. У 2018 році з'явилася можливість оплачувати 20−50% вартості заздалегідь, а у 2023 році компанія інтегрувалася з фінтех-гігантом Klarna, дозволивши розбивати платежі на чотири частини. Глобальний запуск «Бронюй зараз, плати пізніше» стає фінальним кроком у перетворенні Airbnb на платформу з максимально гнучкими фінансовими умовами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
