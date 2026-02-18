Multi від Мінфін
18 лютого 2026, 13:57

Інституційні інвестори тепер можуть торгувати на Binance під заставу казначейських фондів США

Найбільша криптобіржа світу Binance та один із найстаріших інвестиційних гігантів США Franklin Templeton оголосили про запуск спільної програми позабіржового забезпечення. Це рішення дозволяє великому капіталу торгувати криптовалютою, не виводячи свої активи з регульованого банківського середовища.

Найбільша криптобіржа світу Binance та один із найстаріших інвестиційних гігантів США Franklin Templeton оголосили про запуск спільної програми позабіржового забезпечення.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Подвійна вигода: дохідність та ліквідність

Ключовим інструментом програми став токенізований фонд грошового ринку Benji від Franklin Templeton. Раніше інституційні гравці мали обирати: або тримати кошти в надійних облігаціях США під 4−5% річних, або переказувати їх на криптобіржу для активної торгівлі, де ці гроші лежать без відсотків.

Тепер ці процеси об'єднані:

  • Активи працюють: інвестор купує токенізовані акції фонду Benji, які приносять стабільний пасивний дохід у фіатних доларах.
  • Активи як застава: ці ж акції відображаються у торговому терміналі Binance як забезпечення (маржа). На них можна відкривати позиції в біткоїні, ефіріумі чи інших активах.

Безпека через систему «дзеркального відображення»

Головною особливістю програми є те, що реальні активи не потрапляють на баланс Binance. Вони зберігаються у незалежного кастодіана Ceffu, який має відповідні ліцензії та сертифікати безпеки.

Це повністю нівелює так званий «ризик контрагента» — навіть у разі технічних проблем чи банкрутства торгової платформи, кошти інвесторів залишаються під контролем регульованого зберігача.

Чому це важливо для ринку?

Партнерство між Binance та компанією з активами на $1,7 трлн свідчить про остаточне злиття традиційних фінансів та цифрових активів.

Експерти зазначають, що це створює прецедент використання токенізованих реальних активів (RWA) як робочого інструменту. Для ринку це означає прихід нової хвилі ліквідності від консервативних фондів, які раніше уникали криптобірж через регуляторні ризики та неефективне використання капіталу.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
