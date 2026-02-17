lifecell оновлює тарифи з 18 лютого: для кого зростуть ціни та які бонуси додадуть

Мобільний оператор lifecell анонсував зміни у вартості своїх популярних тарифів. З 18 лютого 2026 року ціни на пакети послуг «Максі» та «Мега» зростуть, проте оператор заспокоїв чинних клієнтів: здорожчання торкнеться лише нових підключень. Про це повідомили в компанії lifecell у відповідь на запит РБК-Україна.

Кому варто готуватися до нових цін

Зміни актуальні тільки для тих, хто планує активувати вказані тарифи після 17 лютого. Якщо ви вже користуєтеся ними, ваша абонплата залишиться незмінною.

Вартість тарифу «Максі»:

400 грн — стандартна ціна для більшості користувачів;

350 грн — для тих, хто ідентифікував свій номер або пройшов персоналізацію;

270 грн — для нових абонентів, які перейшли в lifecell від інших операторів зі своїм номером (MNP).

Вартість тарифу «Мега»:

550 грн — базова ціна для нових клієнтів;

450 грн — для персоналізованих номерів;

350 грн — для абонентів, що скористалися послугою MNP.

Чому ростуть тарифи та які є «плюшки»

Підвищення цін у компанії пояснюють необхідністю підтримувати мережу в робочому стані під час війни. Основні витрати йдуть на автономні джерела живлення (генератори, акумулятори), технічне обслуговування обладнання та розвиток інфраструктури.

Приємний бонус: разом із ціною зростає і обсяг інтернету, який можна використовувати в країнах ЄС без доплат (роумінг). У тарифі «Максі» тепер буде доступно 13 ГБ, а в «Мега» — 18 ГБ. Ці зміни запрацюють після першої оплати пакета після 18 лютого.

Що у конкурентів

На ринку мобільного зв'язку спостерігається загальна тенденція до здорожчання. За даними Держстату, сфера зв'язку вже зросла в ціні на 4,3%.

Київстар не уточнив, які саме тарифи підвищать і коли саме це станеться. Проте в ЗМІ повідомляли, що зростання цін може початися з 1 березня 2026 року. Йдеться про оновлення вартості семи архівних тарифів, закритих для нових підключень, що призведе до подорожчання на 50−90 грн.

У Vodafone заявили, що наразі компанія не планує змінювати вартість своїх послуг у найближчий час.