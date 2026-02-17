Нацбанк знизив облікову ставку до 15% і фактично дав сигнал про старт циклу пом’якшення. Для ринку це означає одне: ставки поступово рухатимуться вниз, але не так швидко й не так «боляче», як багато хто очікує.
17 лютого 2026, 14:02
НБУ знизив ставку: куди перекладати гроші — депозити чи ОВДП? (відео)
У цьому випуску розбираємо, що реально зміниться для депозитів, ОВДП та гривневих кредитів, чому банки не поспішають різати ставки, як на рішення НБУ впливають інфляція, девальваційні очікування та податки, і що робити зі своїми гривневими заощадженнями прямо зараз.
Джерело: Мінфін
