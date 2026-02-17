Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 11:53

Ребрендинг у Zcash, крипто-ETF у «червоній зоні»: за місяць інвестори вивели понад $4,7 млрд — що нового

Головне на ринку криптовалют.

Ребрендинг у Zcash, крипто-ETF у «червоній зоні»: за місяць інвестори вивели понад $4,7 млрд — що нового
Фото: pixabay

Ребрендинг у Zcash: розробники представили структуру ZODL та оновили гаманець

Команда розробників Zcash, яка нещодавно відокремилася від Electric Coin Company (ECC), оголосила про новий етап розвитку проєкту. Створено незалежну структуру — Zcash Open Development Lab (ZODL), яка відтепер опікуватиметься еволюцією протоколу.

Одним із перших кроків нової лабораторії став ребрендинг флагманського криптогаманця Zashi, який отримав нову назву — Zodl.

Головне для власників ZEC:

  • Жодних дій не потрібно: Користувачам не треба переказувати кошти, змінювати сид-фрази чи завантажувати стороннє ПЗ.
  • Автоматичне оновлення: Застосунок оновиться самостійно з виходом наступної версії.
  • Поступовий перехід: Протягом найближчих днів назва зміниться у всіх офіційних каналах зв'язку та техпідтримці.

Реструктуризація відбулася після того, як у січні команда ECC у повному складі залишила компанію через внутрішні розбіжності з фондом Bootstrap. Колишній гендиректор Джош Суіхарт зазначив, що цей крок дозволить розвивати Zcash без бюрократичної залежності та в повній відповідності до місії приватної криптовалюти.

«Інженери, які роками будували Zcash, залишаються в строю. Ми продовжуємо створювати рішення для забезпечення приватності», — запевнили в ZODL.

Спільнота сприйняла назву неоднозначно: одні вбачають у слові Zodl вдалу відсилку до відомого крипто-мему HODL, інші ж нарікають на складність вимови.

Попри дискусії, ринок відреагував позитивно:

  • Ціна ZEC зросла на 2,4% за добу.
  • Наразі монета торгується на рівні $286, а ринкова капіталізація проєкту становить $4,7 млрд.

Штучний інтелект навчився кросчейн-переказам: deBridge інтегрував ШІ-агентів у блокчейн-операції

Протокол deBridge, що забезпечує зв'язок між EVM-мережами та Solana, представив нове рішення для автоматизації криптотранзакцій. Завдяки запуску сервера Model Context Protocol (MCP), популярні ШІ-інструменти та ШІ-агенти (такі як Claude, Cursor або Copilot) тепер можуть самостійно виконувати складні операції в ончейні. Про це повідомляє The Block.

MCP діє як місток між штучним інтелектом і блокчейн-інфраструктурою. Це дозволяє ШІ-системам:

  • Здійснювати свопи та перекази між різними мережами (наприклад, з Ethereum на Solana).
  • Виконувати запити природною мовою, перетворюючи їх на конкретні дії в блокчейні.
  • Абстрагувати складність: користувачу більше не потрібно вручну перемикатися між мережами чи налаштовувати гаманці — ШІ бере на себе всю оркестрацію процесу.

Важливо, що користувачі зберігають повний контроль над своїми активами. ШІ-агенти лише готують транзакцію, але не отримують доступу до приватних ключів або передачі коштів без дозволу власника.

Компанія виділяє три основні напрямки використання технології:

  • ШІ-трейдери: асистенти, які автоматично ребалансують портфель між різними блокчейнами.
  • Складні стратегії: боти, здатні виконувати багатокрокові ончейн-дії без участі людини.
  • Інтуїтивний інтерфейс: споживчі застосунки, де для переказу крипти достатньо просто «попросити» про це програму словами.

Продавці біткоїна виснажені, ринок наближається до стратегічного дна — Matrixport

Аналітики компанії Matrixport зафіксували ознаки стабілізації на крипторинку. Попри те, що настрої інвесторів впали до екстремальних мінімумів, саме цей тотальний песимізм може стати фундаментом для формування «стійкого дна» та подальшого розвороту ціни.

Власний індикатор настроїв від Matrixport вказує на те, що тиск із боку продавців практично вичерпано:

  • Технічний сигнал: 21-денна ковзна середня індикатора опустилася нижче нульової позначки та почала розвертатися вгору.
  • Історичний контекст: Глибоко негативні значення настроїв раніше неодноразово ставали ідеальними точками для входу в ринок. Подібна ситуація спостерігалася у червні 2024 року та листопаді 2025-го, після чого ціна демонструвала відновлення.

Загальновідомий Індекс страху та жадібності від Alternative.me підтверджує ці висновки: показник опустився до 10 балів зі 100, що є найнижчим рівнем із червня 2022 року.

Поточна ринкова ситуація є унікальною з точки зору тривалості падіння. Якщо біткоїн завершить лютий 2026 року в «червоній зоні», це зафіксує п'ять збиткових місяців поспіль. Такої тривалої серії падіння актив не знав останні вісім років (із 2018-го).

«Ринок наближається до переломного моменту. Зв’язок між емоціями інвесторів та динамікою ціни є циклічним, і зараз ми бачимо ознаки виснаження продажів», — підкреслюють у Matrixport.

Водночас експерти застерігають: хоча довгострокове дно близько, у короткостроковій перспективі котирування ще можуть продемонструвати незначне зниження перед початком впевненого зростання.

Крипто-ETF у «червоній зоні»: за місяць інвестори вивели понад $4,7 млрд

Ринок спотових криптофондів продовжує демонструвати негативну динаміку. За останні чотири тижні сумарний відтік коштів із біткоїн- та Ethereum-ETF перевищив позначку у $4,75 млрд, що свідчить про тривалу фазу фіксації прибутків або зниження інтересу інституційних інвесторів. Про це повідомляє Incrypted.

Для спотових біткоїн-фондів період з 9 по 13 лютого 2026 року завершився з чистим відтоком у $359,91 млн.

Динаміка тижня була вкрай нерівномірною:

  • Початок тижня: 9 та 10 лютого спостерігався оптимізм — фонди залучили сумарно понад $311 млн.
  • Переломний момент: 11 лютого тренд розвернувся, а 12 лютого було зафіксовано пікове виведення капіталу — $410,37 млн за добу.
  • Підсумок: Хоча 13 лютого приніс символічний приплив ($15,2 млн), це не змогло перекрити загальні втрати. Загалом за останній місяць біткоїн-ETF втратили близько $3,5 млрд.

З Ethereum-ETF ситуація ідентична. Сектор фондів на базі другої за капіталізацією криптовалюти також демонструє спад. За минулий тиждень відтік склав $161,15 млн.

Сценарій руху капіталу майже повністю повторив біткоїн-ринки: невелике зростання на початку тижня змінилося масовим виведенням коштів у середині періоду (понад $242 млн за 11−12 лютого). Сумарні втрати Ethereum-ETF за чотири тижні оцінюються у $1,25 млрд.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
