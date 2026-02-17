Multi від Мінфін
17 лютого 2026, 8:33

Apple випустила екстрене оновлення: під загрозою безпека даних 1,8 млрд користувачів iPhone

Компанія Apple випустила екстрене оновлення безпеки та закликала всіх власників своїх пристроїв негайно встановити iOS 26.3. Причиною став витік інформації про критичну вразливість, яку вже використовують професійні хакери для стеження за користувачами. Про це повідомляє Daily Mail.

Apple випустила екстрене оновлення: під загрозою безпека даних 1,8 млрд користувачів iPhone
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У чому небезпека

Оновлення виправляє 39 дірок у безпеці, але найголовнішою є вразливість «нульового дня» у компоненті dyld (динамічний редактор посилань).

Експерти називають dyld «швейцаром» системи, адже через нього проходить кожен застосунок перед запуском.

Хакери знайшли спосіб обійти цього «швейцара» і запускати шкідливий код в обхід захисту. Це дозволяє непомітно встановлювати шпигунські програми, викрадати паролі або отримати повний контроль над девайсом.

Apple офіційно підтвердила, що ця вразливість уже використовувалася в складних цілеспрямованих атаках проти окремих осіб на версіях системи, старіших за iOS 26.

Хто в зоні ризику

Хоча зазвичай таке шпигунське ПЗ націлене на політиків, журналістів та активістів, фахівці з кібербезпеки попереджають, що випадковою жертвою може стати кожен. Як тільки інформація про вразливість стає публічною, її починають використовувати не лише спецслужби, а й звичайні кіберзлочинці.

Тривожні ознаки зламу:

  • Аномально швидке розряджання акумулятора.
  • Перегрів пристрою без видимих причин.
  • Поява застосунків, які ви не встановлювали.

Що потрібно зробити зараз

  • Перейдіть у Параметри > Загальні > Оновлення П З.
  • Встановіть iOS 26.3 (або iPadOS 26.3 для планшетів).
  • Для старих моделей, які не підтримують нову ОС, Apple випустила патч iOS 18.7.5.

Оновлення також доступні для Mac (macOS Tahoe 26.3), Apple Watch та Apple TV. Експерти також радять регулярно перезавантажувати пристрій — це може тимчасово перервати роботу деяких видів шпигунського софту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
