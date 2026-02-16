Пенсіонери зможуть отримувати у банку, який планує створити «Укрпошта», невеликі кредити, для споживних потреб. Ці позики будуть погашатися із наступної пенсійної виплати. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
16 лютого 2026, 15:49
«Укрпошта» хоче запустити невеликі кредити для пенсіонерів
Що відомо
«Коли запрацює „Укрпошта.Банк“, буде просто офіційний овердрафт (короткостроковий кредит)», — сказав він та додав, що листоноші вже кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг «на зошит».
Розмір кредитів для пенсіонерів
Як правило, це невеликі суми, які повертаються із наступної пенсійної виплати.
«Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає «Петрівна. Дві пачки макарон — 76 грн». Купила, віддала Петрівні макарони, прийшла пенсія і бабуся закрила попередній «овердрафт», — прокоментував Смілянський.
