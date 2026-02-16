Multi від Мінфін
16 лютого 2026, 15:44

Чи далеко дно. Том Лі назвав дату закінчення «криптозими»

Поточний спад на ринку криптовалют близький до завершення і має закінчитися не пізніше квітня 2026 року, вважає співзасновник і керівник відділу досліджень аналітичної фірми Fundstrat Том Лі, яка також очолює раду директорів BitMine Immersion Technologies — найбільшого корпоративного власника Ethereum.

Поточний спад на ринку криптовалют близький до завершення і має закінчитися не пізніше квітня 2026 року, вважає співзасновник і керівник відділу досліджень аналітичної фірми Fundstrat Том Лі, яка також очолює раду директорів BitMine Immersion Technologies — найбільшого корпоративного власника Ethereum.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗакінчення криптозими«Я вважаю, що криптозима або вже закінчилася, або закінчиться… найпізніше — у квітні.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Закінчення криптозими

«Я вважаю, що криптозима або вже закінчилася, або закінчиться… найпізніше — у квітні. Тож, я думаю, ми майже пережили зиму», — заявив один із найточніших прогнозистів Уолл-стріт в інтерв'ю криптоїнтузіасту Фароху Сармеду.

На думку Лі, крипторинок знаходиться у фінальній стадії корекції, на що вказують вкрай негативні настрої інвесторів та технічні індикатори.

Дно біткоїна

Посилаючись на розрахунки аналітика Тома ДеМарка, Лі припустив, що дно по біткоїну очікується близько $60 000, а по Ethereum — близько $1890. Для остаточного формування мінімумів котируванням, можливо, знадобиться ще одне короткострокове зниження, не виключив співзасновник Fundstrat.

Лі пояснив недавню розбіжність динаміки та інших ризикових активів надмірним відтоком ліквідності в золото. Він констатував, що загальна вартість цього дорогоцінного металу у світі досягла $40 трлн, зрівнявшись із сукупною капіталізацією S&P 500 без урахування «Чудової сімки». Ажіотажний попит на дорогоцінні метали та побоювання щодо стійкості фіатної монетарної системи негативно позначилися на цифрових активах, які сприймаються як її частина, на відміну від золота, зазначив він.

Прогноз курсу

Оцінюючи перспективи на 2026 рік, аналітик висловив упевненість у зростанні ризикових активів. Його оптимізм обумовлений очікуваним пом'якшенням грошово-кредитної політики в США: новий глава ФРС Кевін Уорш, ймовірно, займе «голубину» позицію, сприяючи зниженню процентних ставок. Додатковими позитивними факторами Лі назвав розворот ділового циклу — економічна активність у Сполучених Штатах почала зростати після трьох років спаду — та уповільнення інфляції до рівнів, які передували пандемії COVID-19.

Курс біткоїна 16 лютого

У понеділок, 16 лютого, біткоїн подешевшав приблизно на 2% і торгувався трохи нижче за позначку $69 000. З жовтневого піку він втратив понад 40%. Капіталізація крипторинка скоротилася за цей час майже на $2 трлн, наводить Bloomberg дані CoinGecko.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
