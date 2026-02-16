НБУ: зі 148,7 млн випущених карток — лише 44% активні

У минулому році збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 1 січня 2026 року їх кількість досягла 148,7 млн. Це на 12,7% більше порівняно з підсумками 2024 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.