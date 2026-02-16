У минулому році збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 1 січня 2026 року їх кількість досягла 148,7 млн. Це на 12,7% більше порівняно з підсумками 2024 року. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
16 лютого 2026, 13:59
НБУ: зі 148,7 млн випущених карток — лише 44% активні
Чим зумовлене зростання карток
Насамперед це зумовлено продовженням емісії платіжних карток у межах державних програм соціальної підтримки громадян («Національний кешбек», «Зимова Підтримка» тощо).
Зіставними темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, із якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток за рік зросла на 11,4% — до 65,4 млн шт. (44% емітованих платіжних карток).
