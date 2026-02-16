Курс валют у понеділок: долар в банках втратив 25 копійок, євро — 50 копійок

У понеділок, 16 лютого, на готівковому ринку середній курс долара втратив 25 копійок у купівлі та 21 копійку у продажу. Євро у покупці втратило 50 копійок, а у продажу додало 3 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у покупці та 10 копійок у продажу. Євро додав 3 копійки у покупці та у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,85−43,40 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,10−43,20, євро — 51,33−51,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,07−43,10 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,10−51,12 грн/євро.

