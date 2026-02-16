Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
Валюта
16 лютого 2026, 8:28

В monobank розповіли, чому не злетів проєкт в Польщі

У Польщі проєкт не злетів, тому що він не запустився. Про це розповів Михайло Рогальський, співзасновника Fintech-IT Group в інтерв'ю SPEKA.

У Польщі проєкт не злетів, тому що він не запустився.
Фото: Михайло Рогальський

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В чому причина

За словами Рогальського, це сталося через небажання і проблеми нашого партнера, на ліцензії якого ми мали працювати у Польщі, з місцевим регулятором.

«Загалом нам дали зрозуміти, що не дуже хочуть бачити mono на ринку Польщі, напевно через те, що не хочуть мати конкурентів.

Ми можемо тільки здогадуватись про причини, бо жодного разу не змогли прокомунікувати з місцевим регулятором, ніхто не захотів вступати з нами в діалог. У Польщі більш ніж 50% банківського ринку — це державні банки, може, через це", — зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, який головний урок винесли з кейсу з Польщею Рогальський відповів:

«Навіть якщо ти працюєш через партнера, не можна розраховувати на його відносини з регулятором. І якщо є бодай якась можливість, якийсь ризик того, що регулятор матиме до тебе питання, то краще відразу йти довшим шляхом — напряму отримати власну ліцензію, а не відкрити через партнера».

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що monobank збирався до кінця першого кварталу 2023 року почати працювати в Польщі. Там він мав називатися stereo.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
Hennady
Hennady
16 лютого 2026, 8:37
#
«Про це розповів Михайло Рогальський, співзасновника Fintech-IT Group в інтерв'ю SPEKA.»
розповів співзасновника ?! — текст писав представник народів крайньої півночі чи кавказу чи школяр молодших класів?
+
+83
Moonlighter
Moonlighter
16 лютого 2026, 9:14
#
Дякуємо за глибоку аналітику, чекаємо пояснення, чому вода мокра.
+
+90
Moonlighter
Moonlighter
16 лютого 2026, 9:15
#
Ракета не полетіла, бо її не запускали.
+
+5
Moonlighter
Moonlighter
16 лютого 2026, 9:15
#
— Головне не провалитися.
— А як?
— Не починати.
+
+50
Moonlighter
Moonlighter
16 лютого 2026, 9:16
#
Ми не програли. Ми просто не вийшли на поле.
+
+23
ch777
ch777
16 лютого 2026, 9:19
#
Там не зовсім так як він каже https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=80910&p_id=18
Не вийшло в них грошики намиті з привата липовими кредитами реінвестувати тому що в ЄС дуже жорстко борються з брудними грошами
+
+50
Перший Потужний
Перший Потужний
16 лютого 2026, 9:53
#
@Ми можемо тільки здогадуватись про причини, бо жодного разу не змогли прокомунікувати з місцевим регулятором, ніхто не захотів вступати з нами в діалог.

Ну от і в Революта в Україні була аналогічна історія, але нбу-шники запевняли, що вони «відкриті до діалогу», вітаємо в реальному світі.
+
+15
olexey designer
olexey designer
16 лютого 2026, 10:41
#
Завдяки цим злодюжкам які тиснули та капали на мізки в НБУ, Револют покинув країну. У Польщі та Англії все правильно зробили, що манобанку показали пальцем на вихід, там не місце бізнесменам з мутним минулим які клієнтів обкладають кредитами по 300−500% «до завтра» з штрафами
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають demarin, R S и 54 назареєстрованого відвідувача.
