В monobank розповіли, чому не злетів проєкт в Польщі

У Польщі проєкт не злетів, тому що він не запустився. Про це розповів Михайло Рогальський, співзасновника Fintech-IT Group в інтерв'ю SPEKA.

В чому причина

За словами Рогальського, це сталося через небажання і проблеми нашого партнера, на ліцензії якого ми мали працювати у Польщі, з місцевим регулятором.

«Загалом нам дали зрозуміти, що не дуже хочуть бачити mono на ринку Польщі, напевно через те, що не хочуть мати конкурентів.

Ми можемо тільки здогадуватись про причини, бо жодного разу не змогли прокомунікувати з місцевим регулятором, ніхто не захотів вступати з нами в діалог. У Польщі більш ніж 50% банківського ринку — це державні банки, може, через це", — зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, який головний урок винесли з кейсу з Польщею Рогальський відповів:

«Навіть якщо ти працюєш через партнера, не можна розраховувати на його відносини з регулятором. І якщо є бодай якась можливість, якийсь ризик того, що регулятор матиме до тебе питання, то краще відразу йти довшим шляхом — напряму отримати власну ліцензію, а не відкрити через партнера».

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що monobank збирався до кінця першого кварталу 2023 року почати працювати в Польщі. Там він мав називатися stereo.