15 лютого 2026, 11:27

Співробітники Apotek Hjärtat, найбільшої приватної мережі аптек Швеції, отримують $100 за спілкування з колегами поза робочим часом

Самотність у Швеції стала настільки сильною, що одна компанія запустила програму дружби на робочому місці, яка виплачує 100 доларів на рік для підтримки «соціальної діяльності». Працівникам Apotek Hjärtat, найбільшої приватної мережі аптек Швеції, надається оплачуваний час протягом робочого дня для виправлення своїх стосунків, пише New York Post.

Самотність у Швеції стала настільки сильною, що одна компанія запустила програму дружби на робочому місці, яка виплачує 100 доларів на рік для підтримки «соціальної діяльності».

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Френд-кeар»

3300 співробітників мережі у 400 магазинах можуть відійти від каси чи полиць на 15 хвилин на день — або на одну годину на місяць — щоб зателефонувати, спланувати зустріч або навіть просто поспілкуватися з колегою.

Генеральний директор Apotek Hjärtat Моніка Магнуссон розповіла виданню, що програма виникла з попередніх зусиль, спрямованих на навчання фармацевтів розпізнавати самотність серед клієнтів похилого віку, тих, хто затримувався біля прилавка занадто довго, просто щоб поговорити.

Потім прийшло усвідомлення: хто піклується про самих працівників? Якщо самотність впливала на людей, яким вони служили, вона майже напевно впливала на людей, які самі їх обслуговували.

«Тож ми зробили ще один крок вперед», — сказав Магнуссон виданню.

Згідно з дослідженням, проведеним Statistic Sweden у 2024 році, близько 8% дорослих шведів не мають жодного близького друга.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) класифікувала самотність як пріоритетну глобальну проблему охорони здоров'я, а це означає, що соціальна ізоляція не лише емоційно болісна, а й фізично небезпечна.

Лікарі пов'язують це із серцевими захворюваннями, депресією та навіть передчасною смертю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Мінфін
