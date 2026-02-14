Супербагаті американці масово інвестують у безпеку: особняки стають фортецями

Супербагаті американці, налякані випадками насильства, що почастішали, почали вкладати великі суми в системи безпеки своїх будинків, перетворюючи особняки на неприступні фортеці. Як пише The Wall Street Journal, одержимі страхом, заможні люди витрачають мільйони доларів на озброєну охорону, бункери і навіть рови, прагнучи захистити себе від зловмисників.

Королівський рівень безпеки

Заходи безпеки, які колись характерні для резиденцій президентів і членів королівських сімей — броньовані кімнати, біометричні системи доступу, лазерні периметральні датчики — стають стандартом для елітного житла, пише газета. Озброєні охоронні групи патрулюють закриті анклави, а технологічні компанії впроваджують системи передиктивного виявлення загроз, розроблені спеціально для надбагатих клієнтів.

За даними Coldwell Banker Realty, у 45% елітних будинків, проданих у 2025 році, згадувалися параметри конфіденційності та безпеки проти 38% роком раніше.

За даними опитування Goldman Sachs Ayco, кількість компаній, які пропонують послуги особистої охорони топ-менеджерам, зросла торік на 10% до 2023 року, а 27% роботодавців надають керівникам послуги захисту житла максимум з 2003 року.

За словами Ендрю Кеннеді з проектно-будівельної компанії Blue Heron, у Лас-Вегасі клієнти витрачають від $100 тисяч до $1,5 млн на системи безпеки, включаючи броньовані кімнати та бункери.

В елітному кондомініумі Delmore в Серфсайді (архітектура бюро Захі Хадід, вартість квартир — до $200 млн) забудовник залучив охоронну фірму Active Security Consulting, засновану колишнім снайпером-розвідником морської піхоти США, яка працювала з Міноборони та президентами. Ріелтори зазначають, що власники кількох будинків направляють групи безпеки для попереднього огляду об'єктів, а частина клієнтів озброює особисту охорону.

Кінець епохи анонімності

Як пише WSJ, зростання тривожності пов'язане із серією гучних злочинів, зокрема — зламів будинків знаменитостей та спортсменів. Так, нещодавно групі громадян Чилі були пред'явлені звинувачення у крадіжках більш ніж на $2 млн у гравців NFL, включаючи Тревіса Келсі та Патріка Махоумса.

Гравець «Маямі Долфінс» Туа Таговайлоа зізнався, що найняв озброєну охорону під час виїздів команди. До будинків Бреда Пітта та Ніколь Кідман також проникали зловмисники.

Агент з нерухомості з Майамі Денні Херцберг із компанії Coldwell Banker Realty каже, що почав помічати підвищену увагу до питань безпеки у 2020 році, коли у перші дні пандемії COVID-19 високопосадовці переїжджали з Нью-Йорка до Майамі.

Але після вбивства генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона у 2024 році на Манхеттені та стрілянини в липні 2025 року в офісній вежі на Парк-авеню, внаслідок якої загинули виконавчий директор Blackstone Уеслі Лепатнер та ще кілька людей, ситуація посилилася.

Величезний обсяг особистої інформації, доступної в Інтернеті, посилив занепокоєння заможних людей. А повсюдне поширення соціальних мереж позбавило їх тієї анонімності, яку вони колись покладалися:

«До широкого поширення соціальних мереж ніхто, за рідкісними винятками, не знав ні імен, ні зовнішності більшості керівників компаній, чи то у сфері прямих інвестицій, фінансів чи технологій, — каже Герцберг. — Тепер люди стежать за ними».

За його словами, сайти відстеження приватних літаків, які дозволяють будь-кому бажаючому слідкувати за переміщенням приватних повітряних суден у режимі реального часу, «викликали жах у середовищі заможних людей».

Рови, колючки та бункери

Рівень захисту самих будинків дедалі частіше нагадує декорацію «Місія нездійсненна». WSJ наводить приклад особняка вартістю $15 млн, створеного підприємцем Девідом Уідерхорном. У будинку площею близько 800 кв. м встановлено 32 камери рівня казино з ШІ-розпізнаванням осіб та автомобілів, а периметр захищений лазерною системою виявлення вторгнень.

Вхідні двері з цільної сталі товщиною три дюйми (близько 7,5 см) оснащені 13 засувами, а ландшафтний дизайн виконує функцію фізичного бар'єру: по краю ділянки висаджені помаранчеві дерева — декоративні гіркі апельсини з колючками довжиною до 10 см, розміщені в масивних бетонних. Відразу за ними, відокремлюючи будинок від вулиці, розташований рів. При спробі проникнення спрацьовують сирени, автоматично викликається поліція, а інтер'єрне підсвічування змінює колір на червоний.

Найукріпленіша частина будинку — прихована залізобетонна «безпечна кімната» з 900-кілограмовими броньованими дверима та системою фільтрації повітря, побудована за стандартами Інженерного корпусу армії США. На куленепробивне «розумне» скло пішло близько $1 млн, ще понад $1 млн — на вхідні системи безпеки.

Серед інших рішень безпеки, які використовуються в будинках багатих людей у США, — біометричний доступ із розпізнаванням облич та скануванням райдужної оболонки очей, собаки-охоронці вартістю до $175 тисяч, а також броньовані позашляховики на кшталт модифікованого Land Rover Defender із димовою завісою та перцевими розпилювачами у дзеркалах.