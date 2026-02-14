Фастфуд почав підлаштовуватися під «Ozempic-реальність»

У різних країнах мережі помічають одну й ту саму тенденцію: клієнти худнуть, їдять менше та дедалі рідше обирають солодке й булочки. McDonald’s уже тестує меню для тих, хто приймає препарати, що пригнічують апетит. Про це пише Business Insider.

Нове меню

У тренді — білок і «легкі» формати: менше калорій, більше м’яса, інколи без булок — замість них листя салату.

Охочих схуднути в США зростає

Впровадження GLP-1 у США зростає. Експерт EY з питань споживчих товарів минулого року повідомив Business Insider, що 10% усього населення США приймає певну форму препаратів GLP-1. Відомо, що ці препарати, такі як Ozempic та Wegovy, пригнічують апетит, що призводить до того, що користувачі обирають малі порції.

І це змінює харчовий сектор та ринок напоїв США.

Не лише McDonald's думає про цю зростаючу клієнтську базу. Бренди, що продають упаковані продукти, такі як General Mills та Conagra Brands, пропонують продукти з меншими порціями, орієнтовані на людей зі зниженим апетитом.

Conagra Brands, якій належать такі бренди, як Slim Jim та Marie Callender's, маркує деякі зі своїх заморожених страв Healthy Choice як «GLP-1 Friendly».

У грудні Shake Shack представив своє «меню для гарної фізичної форми» з високобілковими, безглютеновими, вегетаріанськими та «GLP-1-сумісними» стравами. У меню замість булочок було три бургери, загорнуті в салат.