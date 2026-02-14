Очікується, що споживчі витрати на День святого Валентина досягнуть рекордних $29,1 мільярда. Ця сума перевищує попередній рекорд у $27,5 мільярда, встановлений у 2025 році. Про це йдеться у щорічному опитуванні, опублікованому Національною федерацією роздрібної торгівлі та Prosper Insights & Analytics.
Рекордні $29,1 млрд: скільки цього року витратять на День закоханих
Скільки планують витрачати на свято
Покупці планують витратити в середньому рекордні $199,78 на подарунки, що більше ніж $188,81 минулого року та перевищує попередній рекорд у $196,31, встановлений у 2020 році.
«Значна частина цього зростання зумовлена покупцями із середнім та високим рівнем доходу, які розширюють свої списки подарунків, включаючи друзів, колег і навіть домашніх тварин, окрім близьких», — сказала віце-президент NRF з питань промисловості та споживчої аналітики Кетрін Каллен.
Понад половина (55%) споживачів планують святкувати День святого Валентина цього року. Більшість святкуючих (83%) планують придбати подарунок для другої половинки, а витрати на подарунки для романтичних партнерів, як очікується, сягнуть $14,5 мільярда.
Ще 58% планують придбати подарунки для інших членів сім'ї, таких як діти, батьки або брати і сестри, на загальну суму $4,5 мільярда.
Окрім близьких людей та членів сім'ї, третина (33%) споживачів планує купувати подарунки для друзів ($2,4 мільярда). Ще 27% придбають подарунки для однокласників та вчителів своїх дітей ($2,2 мільярда), а 21% — для колег ($1,7 мільярда).
Крім того, рекордні 35% споживачів планують придбати подарунки на День святого Валентина для своїх домашніх тварин цього року, на загальну суму $2,1 мільярда порівняно з $1,7 мільярда у 2025 році.
Що дарують найчастіше
Цукерки залишаються найпопулярнішим подарунком на День святого Валентина, 56% споживачів планують придбати їх.
Інші популярні подарунки включають квіти (41%), вітальні листівки (41%), вечірнє побачення (39%) та ювелірні вироби (25%).
Однак очікується, що покупці витратять найбільше — загалом $7 мільярдів — на ювелірні вироби, далі йдуть $6,3 мільярда на вечірнє побачення, $3,5 мільярда на одяг та $3,1 мільярда на квіти.
Як і в останні роки, головним місцем для покупок залишається онлайн (38%), далі йдуть універмаги (35%), дискаунтери (30%) та спеціалізовані магазини (21%).
Серед тих, хто не планує святкувати День святого Валентина, майже третина (31%) все ж планує відзначити цю подію якимось чином. Популярні заходи включають витрачання грошей на подарунок чи догляд за собою, або планування зустрічі чи прогулянки з друзями та членами родини.
Методика опитування
В опитуванні 7791 дорослого споживача опитали про їхні плани щодо покупок на День святого Валентина. Воно проводилося з 2 по 8 січня, і його похибка становить плюс-мінус 1,1 процентного пункту.
