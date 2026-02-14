Рекордні $29,1 млрд: скільки цього року витратять на День закоханих

Очікується, що споживчі витрати на День святого Валентина досягнуть рекордних $29,1 мільярда. Ця сума перевищує попередній рекорд у $27,5 мільярда, встановлений у 2025 році. Про це йдеться у щорічному опитуванні, опублікованому Національною федерацією роздрібної торгівлі та Prosper Insights & Analytics.

Скільки планують витрачати на свято

Покупці планують витратити в середньому рекордні $199,78 на подарунки, що більше ніж $188,81 минулого року та перевищує попередній рекорд у $196,31, встановлений у 2020 році.

«Значна частина цього зростання зумовлена ​​покупцями із середнім та високим рівнем доходу, які розширюють свої списки подарунків, включаючи друзів, колег і навіть домашніх тварин, окрім близьких», — сказала віце-президент NRF з питань промисловості та споживчої аналітики Кетрін Каллен.

Понад половина (55%) споживачів планують святкувати День святого Валентина цього року. Більшість святкуючих (83%) планують придбати подарунок для другої половинки, а витрати на подарунки для романтичних партнерів, як очікується, сягнуть $14,5 мільярда.

Ще 58% планують придбати подарунки для інших членів сім'ї, таких як діти, батьки або брати і сестри, на загальну суму $4,5 мільярда.

Окрім близьких людей та членів сім'ї, третина (33%) споживачів планує купувати подарунки для друзів ($2,4 мільярда). Ще 27% придбають подарунки для однокласників та вчителів своїх дітей ($2,2 мільярда), а 21% — для колег ($1,7 мільярда).

Крім того, рекордні 35% споживачів планують придбати подарунки на День святого Валентина для своїх домашніх тварин цього року, на загальну суму $2,1 мільярда порівняно з $1,7 мільярда у 2025 році.

Що дарують найчастіше

Цукерки залишаються найпопулярнішим подарунком на День святого Валентина, 56% споживачів планують придбати їх.

Інші популярні подарунки включають квіти (41%), вітальні листівки (41%), вечірнє побачення (39%) та ювелірні вироби (25%).

Однак очікується, що покупці витратять найбільше — загалом $7 мільярдів — на ювелірні вироби, далі йдуть $6,3 мільярда на вечірнє побачення, $3,5 мільярда на одяг та $3,1 мільярда на квіти.