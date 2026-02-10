Multi від Мінфін
10 лютого 2026, 9:23

Який бюджет отримав Пенсійний фонд на 2026 рік

5 лютого 2026 року Кабмін ухвалив постанову № 127 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2026 рік», йдеться у повідомленні Фонду.

5 лютого 2026 року Кабмін ухвалив постанову № 127 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2026 рік», йдеться у повідомленні Фонду.

Який бюджет отримав Фонд

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 263,3 млрд грн, у тому числі:

1 001,9 млрд грн — доходи на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

63,8 млрд грн — доходи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

197,6 млрд грн — кошти Державного бюджету України для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд України.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Який бюджет отримав Фонд

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 263,3 млрд грн, у тому числі:

  • 1 001,9 млрд грн — доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
  • 63,8 млрд грн — доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
  • 197,6 млрд грн — кошти Державного бюджету України для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд України.

Видатки бюджету передбачені в сумі 1 263,3 млрд грн і враховують, у тому числі проведення у 2026 році індексації пенсій і страхових виплат, та перерахунків інших виплат.

Пенсії для суддів

Окрім того, Уряд передбачив в бюджеті гроші на виплату пенсій, які були призначені або перераховані за рішеннями судів (зокрема — щомісячне довічне грошове утримання, наприклад для суддів у відставці) на загальну суму 2 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
10 лютого 2026, 9:41
#
Чудово. Чергові 200 млрд з бюджету в діру, а вони і далі індексують пенсії.
