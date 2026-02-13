Multi від Мінфін
13 лютого 2026, 17:00

Bitunix запускає кампанію до Дня святого Валентина з подарунками та конкурсом на 810 000 USDT

Одна з найшвидше зростаючих криптовалютних бірж у світі, Bitunix, відзначає День святого Валентина спеціальною обмеженою в часі кампанією, яка поєднує розкішні призи, торгові змагання та можливості управління капіталом. Кампанія триває з 13 по 28 лютого 2026 року, відкрита для користувачів по всьому світу і пропонує кілька способів участі та виграшу.

Одна з найшвидше зростаючих криптовалютних бірж у світі, Bitunix, відзначає День святого Валентина спеціальною обмеженою в часі кампанією, яка поєднує розкішні призи, торгові змагання та можливості управління капіталом.

Розкішні нагороди через розіграші

У центрі кампанії — щасливий розіграш, в рамках якого користувачі можуть виграти як фізичні люксові товари, так і криптовалютні винагороди. Виконуючи прості завдання, такі як реєстрація в кампанії, поповнення рахунку або здійснення угод, учасники заробляють Love Crystals, які можна використовувати для участі в розіграшах.

Серед призів — годинники Cartier, поясні сумки Gucci, шарфи Louis Vuitton, а також нагороди вUSDT. Протягом кампанії заплановано кілька дат проведення розіграшів. Переможці фізичних призів можуть вибрати отримання самого предмета або його еквівалента в USDT.

Більше активності — більше шансів

Heartbeat Stones можна заробляти за торгову активність, запрошення друзів і соціальний шеринг. Чим вище обсяг торгівлі контрактами, тим більше спроб участі відкривається, що дає активним користувачам додаткові шанси на виграш. Реферальні винагороди нараховуються, коли запрошені користувачі реєструються, поповнюють рахунок і починають торгувати.

Торговий конкурс з призовим фондом 810 000 USDT

Крім розіграшів, Bitunix проводить індивідуальний торговий конкурс із загальним призовим фондом до 810 000 USDT.

80% нагород розподіляється за лідербордом торгового обсягу, а решта 20% — за лідербордом PNL%.

Конкурс відкритий для користувачів, які відповідають базовим вимогам участі. Рейтинги оновлюються кожні 15 хвилин протягом всієї кампанії.

Інвестиційні продукти з високою прибутковістю

В рамках кампанії до Дня святого Валентина Bitunix також виділяє окремі продукти з управління капіталом з прибутковістю до 214%, пропонуючи користувачам альтернативу торгівлі.

Проста участь і прозорі правила

Нагороди за щасливі розіграші будуть оголошуватися і розподілятися в той же день в рамках трьох дат розіграшів протягом кампанії. Винагороди торгового конкурсу будуть розподілені протягом семи днів після завершення кампанії.

Для отримання повної інформації, правил участі та підтримки користувачі можуть відвідати сторінку кампанії Bitunix.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна криптовалютна деривативна біржа, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів з більш ніж 100 країн. Платформа орієнтована на забезпечення прозорого, відповідного вимогам і безпечного торгового середовища для кожного користувача. Bitunix пропонує швидку реєстрацію та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC для підвищення рівня безпеки та відповідності нормативним вимогам. Завдяки стандартам глобального захисту, включаючи Proof of Reserves (PoR) та Bitunix Care Fund, платформа ставить на перше місце довіру користувачів та безпеку коштів. Графічна система K-Line Ultra забезпечує зручний торговий досвід як для новачків, так і для професіоналів, а кредитне плече до 200x і глибока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.

Джерело: Мінфін
