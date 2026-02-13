70% американців довіряють написання свого резюме штучному інтелекту — дослідження

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 лютого 2026, 15:11

70% американців довіряють написання свого резюме штучному інтелекту — дослідження

Технології штучного інтелекту (ШІ) стрімко перетворюються на стандартний інструмент для пошуку роботи. За останні два роки 70% дорослого населення США та 64% жителів Великої Британії використовували ШІ для підготовки своїх заявок на вакансії. Про це повідомляє платформа Statista.

Технології штучного інтелекту (ШІ) стрімко перетворюються на стандартний інструмент для пошуку роботи.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гегемонія ChatGPT та мовних моделей

Згідно з опитуванням, проведеним у січні 2026 року, найпопулярнішими інструментами в обох країнах залишаються великі мовні моделі (LLM), такі як ChatGPT. Вони стали незамінними помічниками для більшості кандидатів, однак рівень їхнього проникнення різниться залежно від регіону.

Цікаво, що британці демонструють значно більшу прихильність до універсальних чат-ботів: 86% респондентів у Великій Британії надали перевагу саме їм. У Сполучених Штатах цей показник дещо нижчий і становить 73%.

Американський підхід: візуал та спеціалізовані сервіси

На відміну від британців, які більше покладаються на універсальні рішення, американські пошукачі частіше інтегрують у процес спеціалізовані платформи. Друге місце за популярністю у США посіли генератори резюме та супровідних листів, такі як Canva, Kickresume та Adobe. Ними користуються 58% опитаних американців, тоді як у Британії цей показник становить 43%.

Також у США спостерігається значно вищий попит на:

  • Генератори зображень: 47% американців проти 30% британців.
  • Платформи для управління заявками з ШІ: 47% у США проти 29% у Британії.
  • Інструменти для створення відео (наприклад, Synthesia): хоча це найменш популярна категорія, у США нею користується майже третина кандидатів (31%), тоді як у Британії — лише 13%.

Боротьба за грамотність та обережність

У Великій Британії другим за популярністю інструментом після чат-ботів стали сервіси для оптимізації тексту, такі як Grammarly та LanguageTool (46%). У США ними користуються ще активніше — 55% респондентів.

Попри високий рівень адаптації технологій, кандидати в обох країнах зберігають обережність. Близько шести з десяти респондентів (60%) вважають, що використовувати штучний інтелект потрібно так, щоб роботодавець не зміг ідентифікувати його втручання.

Реакція роботодавців на «ШІ-резюме»

Поки кандидати озброюються технологіями для створення ідеальних профілів, компанії також модернізують свої методи найму. Ринок праці входить у фазу так званої «війни алгоритмів». Великі корпорації все частіше використовують системи відстеження кандидатів із вбудованим штучним інтелектом.

Ці системи автоматично сканують тисячі резюме, відшукуючи ключові слова та відповідність опису вакансії ще до того, як документ потрапить до рук рекрутера. Це пояснює популярність сервісів для оптимізації тексту серед кандидатів: люди намагаються «сподобатися» алгоритмам компанії. Водночас деякі HR-директори заявляють, що надмірно «відшліфовані» ШІ супровідні листи можуть виглядати нещирими та позбавленими індивідуальності, що іноді призводить до відхилення заявки на етапі співбесіди.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами