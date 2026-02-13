70% американців довіряють написання свого резюме штучному інтелекту — дослідження

Технології штучного інтелекту (ШІ) стрімко перетворюються на стандартний інструмент для пошуку роботи. За останні два роки 70% дорослого населення США та 64% жителів Великої Британії використовували ШІ для підготовки своїх заявок на вакансії. Про це повідомляє платформа Statista.

Гегемонія ChatGPT та мовних моделей

Згідно з опитуванням, проведеним у січні 2026 року, найпопулярнішими інструментами в обох країнах залишаються великі мовні моделі (LLM), такі як ChatGPT. Вони стали незамінними помічниками для більшості кандидатів, однак рівень їхнього проникнення різниться залежно від регіону.

Цікаво, що британці демонструють значно більшу прихильність до універсальних чат-ботів: 86% респондентів у Великій Британії надали перевагу саме їм. У Сполучених Штатах цей показник дещо нижчий і становить 73%.

Американський підхід: візуал та спеціалізовані сервіси

На відміну від британців, які більше покладаються на універсальні рішення, американські пошукачі частіше інтегрують у процес спеціалізовані платформи. Друге місце за популярністю у США посіли генератори резюме та супровідних листів, такі як Canva, Kickresume та Adobe. Ними користуються 58% опитаних американців, тоді як у Британії цей показник становить 43%.

Також у США спостерігається значно вищий попит на:

Генератори зображень: 47% американців проти 30% британців.

Платформи для управління заявками з ШІ: 47% у США проти 29% у Британії.

Інструменти для створення відео (наприклад, Synthesia): хоча це найменш популярна категорія, у США нею користується майже третина кандидатів (31%), тоді як у Британії — лише 13%.

Боротьба за грамотність та обережність

У Великій Британії другим за популярністю інструментом після чат-ботів стали сервіси для оптимізації тексту, такі як Grammarly та LanguageTool (46%). У США ними користуються ще активніше — 55% респондентів.

Попри високий рівень адаптації технологій, кандидати в обох країнах зберігають обережність. Близько шести з десяти респондентів (60%) вважають, що використовувати штучний інтелект потрібно так, щоб роботодавець не зміг ідентифікувати його втручання.

Реакція роботодавців на «ШІ-резюме»

Поки кандидати озброюються технологіями для створення ідеальних профілів, компанії також модернізують свої методи найму. Ринок праці входить у фазу так званої «війни алгоритмів». Великі корпорації все частіше використовують системи відстеження кандидатів із вбудованим штучним інтелектом.

Ці системи автоматично сканують тисячі резюме, відшукуючи ключові слова та відповідність опису вакансії ще до того, як документ потрапить до рук рекрутера. Це пояснює популярність сервісів для оптимізації тексту серед кандидатів: люди намагаються «сподобатися» алгоритмам компанії. Водночас деякі HR-директори заявляють, що надмірно «відшліфовані» ШІ супровідні листи можуть виглядати нещирими та позбавленими індивідуальності, що іноді призводить до відхилення заявки на етапі співбесіди.