12 лютого 2026, 19:17

Третина зумерів та міленіалів хочуть у подарунок криптовалюту — опитування

31% представників «покоління зет» і 34% міленіалів були б раді отримати криптовалюту як подарунок, показало опитування американської компанії Pollfish.

31% представників «покоління зет» і 34% міленіалів були б раді отримати криптовалюту як подарунок, показало опитування американської компанії Pollfish.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо вибирають зумериПричому 13% зумерів вже хоч раз розплачувалися криптовалютою на побаченнях.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що вибирають зумери

Причому 13% зумерів вже хоч раз розплачувалися криптовалютою на побаченнях.

Причини, через які опитані не використовують криптовалюту для оплати, різняться залежно від віку.

Для зумерів головна проблема — відсутність самої можливості платити за товари та послуги криптовалютою (37%), а для представників покоління бумерів — дискомфорт від самої думки про подібний спосіб оплати (65%).

29,5% респондентів заявили, що вже мають криптоактиви або раніше в них вкладалися.

Більше половини опитаних (55% чоловіків і 49% жінок) зізналися: знання про криптовалюту та цифрові гаманці робить людину привабливішою як партнера. 17% опитаних вважають, що володіння цифровими активами значно підвищує привабливість.

Серед міленіалів такої думки дотримуються 30%, а серед покоління зумерів — 28%.

Інтерес до криптовалюти

Найбільший інтерес до цифрових активів очікували молоді люди.

66% мільйонів і 65% зумерів відзначили користь знань про криптовалюти. Для порівняння: серед покоління бумерів такої точки зору є лише 37%. 50% чоловіків і 35% жінок були б не проти спробувати додаток для знайомств, який підбирає партнерів за інтересами до криптовалюти чи «сумісності гаманців».

Найбільший інтерес виявили молоді чоловіки: 65% чоловіків-зумерів та 64% чоловіків-міленіалів. 53% дівчат-зумерів та 48% жінок-міленіалів також висловили зацікавленість.

Кожен шостий американець хотів отримати на Різдво криптовалюту замість традиційних грошових подарункових карток, з'ясували за допомогою опитування Національна асоціація криптовалют (NCA) та платіжна компанія PayPal.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
