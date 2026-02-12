Курс євро додав 13 копійок у четвер, 12 лютого. Долар подорожчав на 7 копійок. Про це свідчать дані торгів.
12 лютого 2026, 17:35
Гривня дешевшає на міжбанку у четвер
|
Відкриття 12 лютого
|
Закриття 12 лютого
|
Зміни
|
43,01/43,04
|
43,08/43,11
|
7/7
|
51,07/51,09
|
51,19/51,22
|
12/13
Середній курс у банках: 42,77−43,30 грн/долар, 50,85−51,50 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,05−43,15, євро — 51,30−51,45 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі