Національний банк України встановив на 13 лютого 2026 року офіційний курс гривні на рівні 42,993 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
12 лютого 2026, 17:02
Гривня зміцнилася до долара та євро: які курси встановив НБУ
Офіційні курси
На 13 лютого Нацбанк встановив курс долара на рівні 42,99 гривні, що на 4 копійки дешевше, ніж 12 лютого.
Курс європейської валюти встановлено на рівні 51,03 гривні, що на 17 копійок нижче за сьогодні.
