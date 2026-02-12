Гривня зміцнилася до долара та євро: які курси встановив НБУ

Національний банк України встановив на 13 лютого 2026 року офіційний курс гривні на рівні 42,993 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

Офіційні курси

На 13 лютого Нацбанк встановив курс долара на рівні 42,99 гривні, що на 4 копійки дешевше, ніж 12 лютого.

Курс європейської валюти встановлено на рівні 51,03 гривні, що на 17 копійок нижче за сьогодні.

