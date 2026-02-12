Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
12 лютого 2026, 14:38

Експерт пояснив, які роки стажу вигідніше враховувати під час виходу на пенсію

При оформленні пенсії багато українців не замислюються над тим, що вибір років стажу може суттєво вплинути на підсумкову суму виплат. Тим часом, законодавство дозволяє пенсіонеру самостійно впливати на розрахунок, включаючи до нього найвигідніші періоди трудової діяльності. Про те, як як правильно скористатися цим правом пояснив експерт з пенсійного законодавства Сергій Коробкін, пише «На пенсії».

При оформленні пенсії багато українців не замислюються над тим, що вибір років стажу може суттєво вплинути на підсумкову суму виплат.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від яких років залежить розмір пенсії

Сума пенсійних виплат безпосередньо пов’язана із заробітною платою, яка враховується при розрахунку. Тому дуже важливо, щоб у формулу потрапили саме ті роки, коли дохід був максимальним.

Пенсійний фонд України автоматично використовує відомості про зарплату, починаючи з 1 липня 2000 року — ці дані вже містяться в електронних реєстрах. Однак у ряді випадків можна (і потрібно) враховувати й більш ранні періоди роботи.

Коли вигідно додавати стаж до 2000 року

Коробкін пояснює: згідно зі статтею 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» обов’язково береться вся зарплата після 1 липня 2000.

При цьому заробіток за попередні роки може бути врахований:

  • за особистим бажанням майбутнього пенсіонера;
  • якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше 5 років.

Важливо враховувати ключовий нюанс: довідки про зарплату до 2000 року приймаються тільки за наявності підтвердження первинними бухгалтерськими документами (архіви).

Практичний приклад розрахунку

Якщо людина виходить на пенсію, наприклад, у 2026 році, Пенсійний фонд автоматично врахує заробітну плату за період 2000−2026. Однак пенсіонер має право додатково подати довідки про доходи за попередні роки.

Це особливо вигідно тим, хто в 1980—1990-х роках мав високий офіційний дохід. У такому разі середній коефіцієнт заробітку збільшується, а разом із ним — і відповідно розмір щомісячної пенсії.

Вихід на пенсію в 2026 році — що змінилося

У 2026 році змінилися вимоги до стажу для українців, яким виповниться 60 років. Так, для виходу на законний відпочинок у 2026 році, потрібно мати понад 33 роки стажу, якщо цієї кількості у вас не накопичено, то пенсію доведеться відкласти до 63 років (якщо є від 23 років стажу) або до 65 років (потрібно мати від 15 років стажу).

Важливо: перед виходом на пенсію варто уважно проаналізувати свою трудову біографію та доходи за різні періоди. У ряді випадків подання архівних довідок може помітно збільшити майбутню пенсію. Оптимальне рішення — заздалегідь проконсультуватися з фахівцем та обрати найвигідніші роки для розрахунку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
