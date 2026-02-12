Водійські права без автошколи: українців попередили про нову схему шахраїв

У соціальних мережах пропонують посвідчення водія без навчання в автошколі та складання іспитів. Обіцяють, що водійський документ буде офіційний та відображатиметься в реєстрах. Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція попереджають: насправді ж за такими оголошеннями ховаються шахраї. Їхня головна ціль — видурити гроші та отримати персональні дані, які можуть бути використані в незаконних діях.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працює схема шахраїв

Зловмисники створюють окремі сторінки у різних соцмережах, маскуючи їх під офіційні сервісні центри МВС.

Використовують айдентику сервісних центрів МВС та фото співробітників. Аби ще більше увійти в довіру, шахраї наповнюють фейкові сторінки контентом: позитивні коментарі та відгуки «клієнтів», які нібито отримали посвідчення водія, навіть зазначають справжні контакти ТСЦ МВС.

Також запевняють, що мають знайомих у сервісних центрах МВС або ж самі там працюють, тому мають доступ до реєстрів.

Запевняють, що перше посвідчення водія можна отримати без навчання в автошколі та складання іспитів. Організатори таких схем готові відправити водійське в будь-яку точку України та світу.

Як розпізнати шахраїв

Співробітники сервісних центрів МВС не ведуть комунікацію у телефонних месенджерах. Оплата за надані послуги відбувається тільки на реквізити Головного сервісного центру МВС. Перше посвідчення водія видається особисто власнику під підпис та після проходження навчання в автошколі й складання іспитів у ТСЦ МВС.

Пам’ятайте

Щоб не обіцяли невідомі в соцмережах, скориставшись так званими «послугами», ви втратите кошти та отримаєте пластиковий бланк із назвою «Посвідчення водія», що не матиме жодної юридичної сили.