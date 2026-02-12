Долар знижується і готується до тижневих втрат

Долар США трохи знизився в четвер, залишаючись під тиском і на шляху до тижневого падіння, навіть після сильнішого, ніж очікувалося, звіту з ринку праці США, пише Іnvesting.

Індекс долара, який відстежує курс американської валюти по відношенню до кошика із шести інших валют, торгувався на 0,1% нижче на рівні 96,700 і був на шляху до тижневих втрат близько 1%.

Обмежена підтримка долара

Американська валюта отримала обмежену підтримку після публікації в середу набору стійких даних щодо ринку праці: зростання зайнятості в США несподівано прискорилося у січні, а рівень безробіття знизився до 4,3%.

Ці цифри надали додаткові ознаки стійкості економіки США та призвели до того, що трейдери скоротили свої очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою.

Що кажуть аналітики

«Після вчорашніх даних із зайнятості для долара є хороші та погані новини. Хороша новина інтуїтивно зрозуміла: показники зайнятості були хорошими», — зазначили аналітики ING у своїй записці.

«Погана новина для долара полягає в тому, що він повинен був відновитися сильніше на тлі даних по зайнятості. Половина початкового ралі долара швидко зійшла нанівець, і це сталося не через переоцінку даних по ринку праці: короткострокові ставки по долару зросли і залишилися на високому рівні. міркувань. Це означає, що планка для відновлення долара вища: для початку необхідні найкращі дані».

Тепер увага повністю зосереджена на майбутніх даних щодо інфляції індексу споживчих цін США, які будуть опубліковані у п'ятницю, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу. До цього пізніше протягом сесії буде опубліковано щотижневі дані щодо заявок на допомогу по безробіттю.