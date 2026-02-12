Долар знижується і готується до тижневих втрат

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 лютого 2026, 12:39

Долар знижується і готується до тижневих втрат

Долар США трохи знизився в четвер, залишаючись під тиском і на шляху до тижневого падіння, навіть після сильнішого, ніж очікувалося, звіту з ринку праці США, пише Іnvesting.

Долар США трохи знизився в четвер, залишаючись під тиском і на шляху до тижневого падіння, навіть після сильнішого, ніж очікувалося, звіту з ринку праці США, пише Іnvesting.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниІндекс долара, який відстежує курс американської валюти по відношенню до кошика із шести інших валют, торгувався на 0,1% нижче на рівні 96,700 і був на шляху до тижневих втрат близько 1%.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Індекс долара, який відстежує курс американської валюти по відношенню до кошика із шести інших валют, торгувався на 0,1% нижче на рівні 96,700 і був на шляху до тижневих втрат близько 1%.

Обмежена підтримка долара

Американська валюта отримала обмежену підтримку після публікації в середу набору стійких даних щодо ринку праці: зростання зайнятості в США несподівано прискорилося у січні, а рівень безробіття знизився до 4,3%.

Ці цифри надали додаткові ознаки стійкості економіки США та призвели до того, що трейдери скоротили свої очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою.

Що кажуть аналітики

«Після вчорашніх даних із зайнятості для долара є хороші та погані новини. Хороша новина інтуїтивно зрозуміла: показники зайнятості були хорошими», — зазначили аналітики ING у своїй записці.

«Погана новина для долара полягає в тому, що він повинен був відновитися сильніше на тлі даних по зайнятості. Половина початкового ралі долара швидко зійшла нанівець, і це сталося не через переоцінку даних по ринку праці: короткострокові ставки по долару зросли і залишилися на високому рівні. міркувань. Це означає, що планка для відновлення долара вища: для початку необхідні найкращі дані».

Тепер увага повністю зосереджена на майбутніх даних щодо інфляції індексу споживчих цін США, які будуть опубліковані у п'ятницю, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу. До цього пізніше протягом сесії буде опубліковано щотижневі дані щодо заявок на допомогу по безробіттю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами