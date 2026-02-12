У четвер, 12 лютого, на готівковому ринку середній курс долара втратив 6 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 20 копійок, а у продажу 2 копійки.
12 лютого 2026, 10:41
Курс валют у четвер: долар та євро дешевшають в банках
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та втратив 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у покупці та втратило 1 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,77−43,30 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,57 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,05−43,14, євро — 51,25−51,44 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,01−43,04 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,07−51,09 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі