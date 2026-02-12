Курс валют у четвер: долар та євро дешевшають в банках

У четвер, 12 лютого, на готівковому ринку середній курс долара втратив 6 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 20 копійок, а у продажу 2 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та втратив 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у покупці та втратило 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,77−43,30 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,57 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,05−43,14, євро — 51,25−51,44 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,01−43,04 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,07−51,09 грн/євро.

