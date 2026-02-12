BMW відкликає сотні тисяч авто у всьому світі через ризик займання

BMW відкликає по всьому світу кілька сотень тисяч автомобілів через ризик займання. Про масштабну кампанію повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки відкликають авто

BMW оголосила про масштабне відкликання автомобілів, вироблених з липня 2020 року до липня 2022 року, через технічну помилку в системі запуску, яка може призвести до займання.

У цьому контексті в Німеччині буде відкликано близько 28 582 автомобілів. BMW не повідомила, скільки автомобілів буде відкликано у глобальному масштабі та про вартість відкликання.

Тим не менш, у німецькій пресі стверджується, що загальна кількість автомобілів, що підлягають відкликанню, становить близько 575 тисяч.

Ризик пожежі

У заяві BMW говориться, що було встановлено, що в автоматі стартера (солоноїди) може статися надмірне зношування після тривалого використання. У заяві наголошується, що цей дефект може ускладнити роботу автомобіля, а в деяких випадках зробити її неможливою, і, більш того, існує ризик короткого замикання, що може призвести до локального перегріву стартера.

У заяві компанії йдеться: «У гіршому випадку ця ситуація може призвести до займання під час руху автомобіля. Під час водіння або при виході з автомобіля може бути помічений дим або його запах.»

У заяві також міститься рекомендація власникам автомобілів не залишати автомобіль без нагляду, коли двигун працює, щоб запобігти можливому ризику.

Яких моделей торкнулося

Операція охоплює різні варіанти моделей 2-ї серії Coupe, 3-ї, 4-ї, 5-ї та 7-ї серії седанів, а також 6-ї серії Gran Turismo, X4, X5, X6 та Z4. Повідомляється, що автомобілі з реле стартера, вироблені з липня 2020 по липень 2022, знаходяться в зоні ризику, а також автомобілі з встановленим дефектним стартером під час ремонту також включені у відкликання.

Нагадаємо

Раніше німецький виробник також проводив масштабне відкликання автомобілів, вироблених з вересня 2015 року до вересня 2021 року, у вересні 2025 року через несправність у системі запуску, яка може призвести до займання.

Причиною попереднього відгуку був витік води, що викликає корозію, тоді як цього разу проблема безпосередньо пов'язана з фізичним зношуванням деталі. У попередньому відкликанні ризик спалаху існував навіть при вимкненому двигуні, тоді як у поточному дефекті ризик, швидше за все, виявиться, коли двигун працює.