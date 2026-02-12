Multi від Мінфін
12 лютого 2026, 8:43

BMW відкликає сотні тисяч авто у всьому світі через ризик займання

BMW відкликає по всьому світу кілька сотень тисяч автомобілів через ризик займання. Про масштабну кампанію повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

BMW відкликає по всьому світу кілька сотень тисяч автомобілів через ризик займання.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки відкликають авто

BMW оголосила про масштабне відкликання автомобілів, вироблених з липня 2020 року до липня 2022 року, через технічну помилку в системі запуску, яка може призвести до займання.

У цьому контексті в Німеччині буде відкликано близько 28 582 автомобілів. BMW не повідомила, скільки автомобілів буде відкликано у глобальному масштабі та про вартість відкликання.

Тим не менш, у німецькій пресі стверджується, що загальна кількість автомобілів, що підлягають відкликанню, становить близько 575 тисяч.

Ризик пожежі

У заяві BMW говориться, що було встановлено, що в автоматі стартера (солоноїди) може статися надмірне зношування після тривалого використання. У заяві наголошується, що цей дефект може ускладнити роботу автомобіля, а в деяких випадках зробити її неможливою, і, більш того, існує ризик короткого замикання, що може призвести до локального перегріву стартера.

У заяві компанії йдеться: «У гіршому випадку ця ситуація може призвести до займання під час руху автомобіля. Під час водіння або при виході з автомобіля може бути помічений дим або його запах.»

У заяві також міститься рекомендація власникам автомобілів не залишати автомобіль без нагляду, коли двигун працює, щоб запобігти можливому ризику.

Яких моделей торкнулося

Операція охоплює різні варіанти моделей 2-ї серії Coupe, 3-ї, 4-ї, 5-ї та 7-ї серії седанів, а також 6-ї серії Gran Turismo, X4, X5, X6 та Z4. Повідомляється, що автомобілі з реле стартера, вироблені з липня 2020 по липень 2022, знаходяться в зоні ризику, а також автомобілі з встановленим дефектним стартером під час ремонту також включені у відкликання.

Нагадаємо

Раніше німецький виробник також проводив масштабне відкликання автомобілів, вироблених з вересня 2015 року до вересня 2021 року, у вересні 2025 року через несправність у системі запуску, яка може призвести до займання.

Причиною попереднього відгуку був витік води, що викликає корозію, тоді як цього разу проблема безпосередньо пов'язана з фізичним зношуванням деталі. У попередньому відкликанні ризик спалаху існував навіть при вимкненому двигуні, тоді як у поточному дефекті ризик, швидше за все, виявиться, коли двигун працює.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі

