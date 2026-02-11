Європа стала головним донором України — дослідження

Впродовж 2025 року європейська військова допомога Україні зросла на 67% порівняно з середнім показником 2022−2024 років. Фінансова та гуманітарна підтримка з боку ЄС і окремих європейських держав збільшилася на 59%. Про це йдеться в аналітичному звіті , підготовленому експертами Кільського інституту світової економіки (IfW) спільно з аналітиками проєкту Ukraine Support Tracker (UST).

Єврокомісія — головний фінансовий донор України

Однією з ключових змін, зафіксованих 2025 року, стала централізація фінансової підтримки на рівні ЄС. Так, якщо у 2022 році через механізми Євросоюзу виділялося близько половини фінансової та гуманітарної допомоги Україні, то у 2025-му цей показник сягнув майже 90 відсотків або 35,1 мільярда євро в перерахунку.

Крім того, наприкінці 2025 року погодили нову позику для України в обсязі 90 мільярдів євро. За словами керівника проєкту UST Крістофа Требеша, це відображає загальну тенденцію, тобто те, що дедалі вищі фінансові потреби України частіше покриваються саме позиками й грантами на рівні ЄС.

Аналітики зазначають, що така модель сприяє справедливішому розподілу фінансового тягаря між країнами Євросоюзу — відповідно до їхньої частки у ВВП. Водночас у сфері військової допомоги зберігається переважно двосторонній формат, що призводить до нерівномірного розподілу зобов'язань.

Основний тягар — на плечах країн Західної і Північної Європи

Виявилося, що в 2025 році загалом 62 відсотки всієї європейської військової допомоги припало на країни Західної Європи, де найбільший внесок забезпечили Німеччина та Великобританія.

Північна Європа стала другою за обсягами донорською групою — її частка зросла з 18 відсотків у 2022 році до 36 відсотків у 2023-му та залишалася високою й надалі.

Тим часом внесок Східної та Південної Європи суттєво зменшився. А ось частка країн Східної Європи скоротилася з 17 відсотків у 2022 році до лише двох відсотків у 2025-му. Щодо південноєвропейських країн, то їхня частка в загальному обсягу європейської військової допомоги Україні знизилася з семи до трьох відсотків.

Таким чином, у 2025 році Європа не лише компенсувала втрату американської підтримки, а й структурно змінила модель допомоги Україні — з акцентом на централізоване фінансування через інституції ЄС і зростання ролі окремих країн у військовій сфері.