В Україні збудують новий гірський курорт — GORO Mountain Resort

Львівська облрада ухвалила низку рішень про надання дозволів на поділ та вилучення земельних ділянок комунальної власності із земель лісового призначення, що перебувають у користуванні Славського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс». Майже 176 га лісу передадуть під будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort, пише zaxid.net.

Що відомо про новий курорт

Виконувач обов’язків директора ГЛП «Галсільліс» Іван Підгородецький повідомив, що з лісового фонду вилучається загалом близько 176 га (83,8 га на території села Волосянка та 92,3 га на території села Верхня Рожанка Славської громади).

З його слів, інвестор зобов’язуються компенсувати лісогосподарські збитки на користь «Галсільлісу» у суму близько 300 млн грн. Йдеться про збитки від вирубки лісу.

З його слів, загалом у підпорядкуванні «Галсільлісу» є понад 15 тис. га лісів, під будівництво курорту передають в оренду 1,1% від загальної площі. «Планується вирубка лише 36% лісу на відведеній площі», — додав Іван Підгородецький.

Керівник справами ЛОР Ярослав Гасяк зазначив, що сьогоднішні рішення депутатів стосуються дозволів на розробку проєктів землеустрою, які згодом будуть представлені на затвердження на сесії Львівської облради, лише після цього будуть укладені договори оренди.