У середу, 11 лютого, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 2 копійки.
11 лютого 2026, 10:36
Курс валют у середу: долар в банках втратив три копійки, євро додало 2 копійки
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та додав 3 копійки у продажу. Євро не змінилося у покупці та додало 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,80−43,35 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,65 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,10−43,20, євро — 51,35−51,55 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,09−43,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,36−51,38 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі