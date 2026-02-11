Курс валют у середу: долар в банках втратив три копійки, євро додало 2 копійки

У середу, 11 лютого, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 2 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та додав 3 копійки у продажу. Євро не змінилося у покупці та додало 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,80−43,35 грн. Євро купують за 51,00 грн, а продають за 51,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,10−43,20, євро — 51,35−51,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,09−43,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,36−51,38 грн/євро.

