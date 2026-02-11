Multi від Мінфін
11 лютого 2026, 8:44

Декларацію з лікарем тепер можна оформити онлайн

В Україні запрацював Кабінет пацієнта, який дає можливість подання декларації лікарю онлайн. Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

В Україні запрацював Кабінет пацієнта, який дає можливість подання декларації лікарю онлайн.

Кому доступний кабінет

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису.

Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

Що вже доступно в особистому кабінеті пацієнта

  • перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;
  • перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;
  • пошук лікаря та подання декларації онлайн — без візиту до медзакладу;
  • управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Важливо: зараз у кабінеті пацієнта доступні ваші персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово — на наступних етапах.

Як почати користуватися

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети — для старту оберіть той, якому ви надаєте перевагу. Це може бути — е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).

Ви можете обрати будь-який кабінет — їх головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом таких кабінетів ставатиме ще більше!

Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
