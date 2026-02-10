Курс долара та євро зросли у вівторок, 10 лютого, на українському міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
10 лютого 2026, 17:31
Гривня дешевшає на міжбанку у вівторок
|
Відкриття 10 лютого
|
Закриття 10 лютого
|
Зміни
|
43,06/43,11
|
43,09/43,12
|
3/1
|
51,28/51,32
|
51,35/51,37
|
7/5
Офіційний курс: долар — 43,09 грн, євро — 51,25 грн.
Середній курс у банках: 42,83−43,35 грн/долар, 51,00−51,63 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,10−43,17, євро — 51,35−51,50 грн.
Джерело: Мінфін
