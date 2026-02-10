YouTube-зірка MrBeast купив необанк Step, який розрахований на підлітків

Джиммі Дональдсон, відомий світу як MrBeast, розширює свою бізнес-імперію за межі медіа та споживчих товарів. Його компанія Beast Industries придбала популярний фінансовий сервіс для підлітків Step. Про це повідомляє CNBC.

Деталі угоди

Офіційна сума покупки не розголошується, проте відомо, що Step переходить під повний контроль Beast Industries. Додаток позиціюється як універсальний інструмент для молоді, що допомагає керувати грошима, формувати кредитну історію та отримувати доступ до фінансових інструментів.

«Ніхто не вчив мене інвестувати, створювати кредитну історію чи керувати грошима, коли я ріс. Саме тому ми об'єднуємо зусилля зі Step. Я хочу дати мільйонам молодих людей фінансовий фундамент, якого у мене ніколи не було», — заявив MrBeast, звертаючись до своєї багатомільйонної аудиторії.

Що таке Step

Step — це фінтех-стартап, заснований у 2018 році ветеранами галузі Сі Джеєм Макдональдом та Олексієм Калініченком. Сервіс має понад 7 мільйонів користувачів і пропонує функціонал, адаптований для підлітків та молодих людей: