У Росії розпочали нову хвилю тиску на Telegram

Російська влада знову вдалася до адміністративного та технічного тиску на один із найпопулярніших месенджерів у регіоні. Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку (Роскомнадзор) розпочала заходи зі штучного обмеження швидкості роботи Telegram («тротлінг»). Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на власні джерела у телекомунікаційній галузі.

Технічні обмеження та збої

За інформацією інсайдерів, регулятор планував активувати інструменти для часткового блокування трафіку саме у вівторок, 10 лютого. Однак учасники ринку зазначають, що де-факто процес «уповільнення» вже запущено.

Користувачі всередині країни відчувають наслідки цих рішень: за даними видання Meduza, скарги на нестабільну роботу застосунку, довге завантаження медіафайлів та проблеми з підключенням надходять вже другий день поспіль.

Позиція сторін

Офіційна риторика російської влади залишається незмінною. Чиновники виправдовують втручання у роботу платформи необхідністю боротьби з шахрайством та вербуванням громадян для протиправних дій.

Зі свого боку, команда Telegram послідовно відкидає звинувачення у непрозорості. У відповідь на нещодавнє розслідування видання «Важные истории» щодо потенційних зв'язків платформи з російськими спецслужбами, представники компанії виступили з чітким спростуванням. У Telegram наголосили, що жодна третя сторона, включно з державними органами будь-яких країн, не має доступу до їхніх серверів чи ключів шифрування.

Історія «війни» за ключі шифрування

Варто згадати, що це не перша спроба Кремля взяти під контроль або заблокувати дітище Павла Дурова. Найгучніший конфлікт розгорнувся у 2018 році, коли Роскомнадзор намагався повністю заблокувати Telegram на території РФ через відмову надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів.

Тоді спроба виявилася невдалою: месенджер продовжував працювати, використовуючи різні IP-адреси, натомість блокування «зачепило» багато сторонніх сервісів, банків та онлайн-магазинів, що завдало збитків російському бізнесу. У 2020 році Росія офіційно припинила спроби блокування, визнавши їх неефективність, і месенджер продовжив нарощувати аудиторію. Нинішня ситуація свідчить про зміну тактики з «повного блокування» на «технічне удушення» трафіку.