Податкове резидентство онлайн: ДПС пояснила, як уникнути зайвих платежів

Уникнення подвійного оподаткування стає простішим. В ДПС нагадали про зручні цифрові інструменти для отримання довідки про статус податкового резидента України та правила її подальшого апостилювання.

Як отримати довідку

Довідку про статус податкового резидента України можна отримати безкоштовно. Для цього необхідно подати заяву встановленого зразка:

онлайн через Електронний кабінет платник;

особисто чи поштою до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

У заяві обов’язково зазначаються ПІБ (українською та англійською мовами), податковий номер, країна призначення довідки, рік та підстава для визначення резидентського статусу.

Термін видачі документа — до 10 календарних днів з дня реєстрації заяви, формат отримання — електронний або паперовий.

Апостилювання

Для апостилювання довідки про статус податкового резидента України необхідно звернутися до Державної податкової служби України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04053).

Документи, які потрібні:

оригінал довідки (або її копія, засвідчена в установленому порядку),

заява від особи, що подає документи (обов'язково вказати назву документа та країну призначення),

документ про оплату послуги.

Вартість у 2026 році: 51 грн (крім пільгових категорій: осіб з інвалідністю I та II груп, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та дітей-сиріт).

Термін розгляду: до 20 робочих днів.

Отримання довідки онлайн

Найзручніший спосіб отримання документу — через Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua).

Для цього потрібно:

увійти в Електронний кабінет та авторизуватися за допомогою КЕП або Дія.Підпис,

у розділі «Введення звітності» створити документ, обрати рік та заповнити форму F1308202 «Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування»,

заповнити дані: вказати ПІБ англійською (як у закордонному паспорті), обрати країну призначення та рік.

Важливо: якщо згодом знадобиться апостиль, у полі «Форма надання довідки» обов'язково позначте «ПАПЕРОВА». Апостиль ставиться лише на мокру печатку та підпис.

Паперовий оригінал довідки можна забрати протягом 10 календарних днів у податковій за місцем реєстрації.