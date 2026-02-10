Податкове резидентство онлайн: ДПС пояснила, як уникнути зайвих платежів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 лютого 2026, 15:36

Податкове резидентство онлайн: ДПС пояснила, як уникнути зайвих платежів

Уникнення подвійного оподаткування стає простішим. В ДПС нагадали про зручні цифрові інструменти для отримання довідки про статус податкового резидента України та правила її подальшого апостилювання.

Уникнення подвійного оподаткування стає простішим.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як отримати довідку

Довідку про статус податкового резидента України можна отримати безкоштовно. Для цього необхідно подати заяву встановленого зразка:

  • онлайн через Електронний кабінет платник;
  • особисто чи поштою до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

У заяві обов’язково зазначаються ПІБ (українською та англійською мовами), податковий номер, країна призначення довідки, рік та підстава для визначення резидентського статусу.

Термін видачі документа — до 10 календарних днів з дня реєстрації заяви, формат отримання — електронний або паперовий.

Апостилювання

Для апостилювання довідки про статус податкового резидента України необхідно звернутися до Державної податкової служби України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04053).

Документи, які потрібні:

  • оригінал довідки (або її копія, засвідчена в установленому порядку),
  • заява від особи, що подає документи (обов'язково вказати назву документа та країну призначення),
  • документ про оплату послуги.

Вартість у 2026 році: 51 грн (крім пільгових категорій: осіб з інвалідністю I та II груп, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та дітей-сиріт).

Термін розгляду: до 20 робочих днів.

Отримання довідки онлайн

Найзручніший спосіб отримання документу — через Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua).

Для цього потрібно:

  • увійти в Електронний кабінет та авторизуватися за допомогою КЕП або Дія.Підпис,
  • у розділі «Введення звітності» створити документ, обрати рік та заповнити форму F1308202 «Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування»,
  • заповнити дані: вказати ПІБ англійською (як у закордонному паспорті), обрати країну призначення та рік.

Важливо: якщо згодом знадобиться апостиль, у полі «Форма надання довідки» обов'язково позначте «ПАПЕРОВА». Апостиль ставиться лише на мокру печатку та підпис.

Паперовий оригінал довідки можна забрати протягом 10 календарних днів у податковій за місцем реєстрації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
financialGenius
financialGenius
10 лютого 2026, 15:52
#
Как можно получить от налоговой подтверждение что они не считают тебя налоговым резидентом Украины, только потому что у тебя паспорт Украины ?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами