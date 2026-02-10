Multi від Мінфін
10 лютого 2026, 15:17

Ломбард, фінкомпанії та кредитна спілка: хто пішов з ринку в січні 2026 року

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні 2026 року зменшилася на шість компаній — до 769. Кількість банків у січні становила 60. Про це йдеться в даних регулятора.

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні 2026 року зменшилася на шість компаній — до 769.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто покинув ринок

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду.

Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

Із реєстрів виключено шість небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено одну кредитну спілку. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії та один ломбард. Було відмовлено у включенні до реєстрів одному колектору.

Хто працює на ринку

Станом на 1 лютого 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало:

  • 407 фінансових компаній (було 411)
  • 47 страховиків non-life (кількість не змінилася)
  • 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом,
  • 100 ломбардів (було 101)
  • 84 кредитні спілки (було 85)
  • один лізингодавець (кількість не змінилася)
  • 45 страхових брокерів (кількість не змінилася)
  • 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп не змінилася (15). Кількість небанківських фінансових груп у січні зменшилася на одну (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (було 66) та 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
