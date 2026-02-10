Bitget обнулює комісію маркетмейкерів за фондовими безстроковими контрактами перед сезоном звітності

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (Universal Exchange, UEX), оголосила про запуск нульових комісій для мейкерів та ультранизьких комісій для тейкерів за фондовими безстроковими контрактами та ф’ючерсами на дорогоцінні метали. Нові умови діють з 10 лютого по 30 квітня 2026 року та роблять Bitget однією з найбільш вигідних за рівнем витрат торговельних платформ на ринку, водночас пропонуючи один із найширших виборів фондових і металевих перпетуалів.

Коригування комісій співпало з початком сезону корпоративної звітності — періоду, який традиційно супроводжується підвищеною волатильністю та частими переглядами позицій. У таких умовах торговельні витрати та доступність інструментів відіграють ключову роль в ефективності виконання угод.

У межах нової тарифної моделі комісія мейкера за фондовими ф’ючерсами знижена з 0,02% до 0%, тоді як комісія тейкера скорочена з 0,06% до 0,0065%. Для безстрокових контрактів на дорогоцінні метали, включно з інструментами, прив’язаними до золота, комісії мейкерів також обнулені, а комісії тейкерів знижені до 70% за мінімального рівня 0,0065%.

«Сезон звітності — це момент, коли торговельні витрати та доступ до ринків починають відігравати вирішальну роль. Трейдерам потрібна гнучкість, щоб швидко діяти, не побоюючись, що комісії з'їдатимуть кожне рішення», — зазначила генеральна директорка Bitget Ґрейсі Чен. — «Наше завдання — прибрати тертя й надати користувачам інструменти для торгівлі акціями та металами з будь-якої точки світу в режимі 24/7».

Наразі Bitget пропонує 33 торгові пари фондових ф’ючерсів, що охоплюють компанії від мікро- до мегакапіталізації, включно з найбільшими світовими технологічними акціями, а також чотири інструменти на дорогоцінні метали. Платформа підтримує одне з найвищих кредитних плечей на ринку — до 100x за окремими фондовими перпетуалами, зокрема такими парами, як NVDAUSDT, TSLAUSDT та GOOGLUSDT, що робить Bitget однією з платформ із максимальним рівнем доступного плеча.

Окрім зниження витрат, також зменшується поріг входу для користувачів, дозволяючи отримувати ринкову експозицію без купівлі самих акцій. Такий формат забезпечує більш гнучке управління розміром позицій і розподілом капіталу, що є особливо актуальним у періоди короткострокових рухів, пов’язаних із корпоративною звітністю або макроекономічними факторами.

Оновлення посилює модель універсальної біржі Bitget, яка об'єднує криптовалюти, акції та традиційні ринки в межах єдиного інтерфейсу. Поєднуючи низькі комісії, широкий вибір активів і капіталоефективні інструменти, Bitget продовжує зміцнювати свої позиції як платформа для трейдерів, що працюють одразу з кількома класами активів і ринковими циклами.

Щоб дізнатися більше, відвідайте відповідну сторінку.

