Легендарний дизайнер Apple створив інтер'єр для першого електрокара Ferrari (відео)

Італійський виробник спорткарів Ferrari розкрив деталі інтер'єру своєї першої повністю електричної моделі, яка отримала назву Luce (раніше відома як Elettrica). Дизайн салону розробила студія LoveFrom під керівництвом колишнього головного дизайнера Apple сера Джонатана (Джоні) Айва. Це знаменує радикальний відхід бренду від традиційної стилістики на користь технологічного мінімалізму.

Спадщина Apple в італійському суперкарі

Інтер'єр Luce виконаний у фірмовому стилі Джоні Айва, який свого часу визначив зовнішній вигляд iPhone та MacBook. Салон характеризується суворою геометрією, ідеальною симетрією та акцентом на преміальні матеріали. Дизайнери використали понад 40 елементів із надміцного скла Corning Gorilla Glass та анодованого алюмінію. Металеві деталі пропонуються у трьох варіантах оздоблення: сірому, темно-сірому та у кольорі «рожеве золото».

Гібрид цифри та аналогу

Попри футуристичний вигляд, Ferrari відмовилася від повної сенсоризації управління, зберігши важливі для водія тактильні відчуття:

Панель приладів: Складається з двох OLED-дисплеїв, розташованих один над одним. Між ними розміщено справжню фізичну стрілку, що виконує функцію псевдотахометра.

Центральна консоль: Оснащена 10,12-дюймовим екраном із унікальними перфораціями (отворами), в які вмонтовані механічні тумблери та скляний регулятор гучності.

Керування: Вентиляційні дефлектори відкриваються механічно, селектор передач має чіткі фіксовані положення, а за кермом розташовані тактильні перемикачі.

Технологічні фішки

Окремої уваги заслуговує ключ автомобіля. Він оснащений жовтою панеллю з E Ink-дисплеєм (електронне чорнило). Коли водій вставляє його у спеціальний магнітний слот на консолі, світлова індикація візуально «перетікає» до скляного селектора передач, сигналізуючи про готовність до руху.

Інформаційно-розважальна система побудована на базі кастомних OLED-панелей від Samsung із високою щільністю пікселів (200 ppi). Верхній правий модуль екрана може трансформуватися у годинник, секундомір або компас, а сама панель керування має механізм зміни кута нахилу.

Варто зазначити, що дизайн-студія LoveFrom, яка працювала над проєктом, була заснована Айвом у 2019 році, а у 2025 році її придбала компанія OpenAI (розробник ChatGPT) за 6,5 мільярда доларів.

Повноцінна презентація Ferrari Luce запланована на травень 2026 року. Технічні характеристики електрокара поки що тримаються в секреті.

