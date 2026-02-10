Легендарний дизайнер Apple створив інтер'єр для першого електрокара Ferrari (відео)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 лютого 2026, 11:53

Легендарний дизайнер Apple створив інтер'єр для першого електрокара Ferrari (відео)

Італійський виробник спорткарів Ferrari розкрив деталі інтер'єру своєї першої повністю електричної моделі, яка отримала назву Luce (раніше відома як Elettrica). Дизайн салону розробила студія LoveFrom під керівництвом колишнього головного дизайнера Apple сера Джонатана (Джоні) Айва. Це знаменує радикальний відхід бренду від традиційної стилістики на користь технологічного мінімалізму.

Італійський виробник спорткарів Ferrari розкрив деталі інтер'єру своєї першої повністю електричної моделі, яка отримала назву Luce (раніше відома як Elettrica).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Спадщина Apple в італійському суперкарі

Інтер'єр Luce виконаний у фірмовому стилі Джоні Айва, який свого часу визначив зовнішній вигляд iPhone та MacBook. Салон характеризується суворою геометрією, ідеальною симетрією та акцентом на преміальні матеріали. Дизайнери використали понад 40 елементів із надміцного скла Corning Gorilla Glass та анодованого алюмінію. Металеві деталі пропонуються у трьох варіантах оздоблення: сірому, темно-сірому та у кольорі «рожеве золото».

Гібрид цифри та аналогу

Попри футуристичний вигляд, Ferrari відмовилася від повної сенсоризації управління, зберігши важливі для водія тактильні відчуття:

  • Панель приладів: Складається з двох OLED-дисплеїв, розташованих один над одним. Між ними розміщено справжню фізичну стрілку, що виконує функцію псевдотахометра.
  • Центральна консоль: Оснащена 10,12-дюймовим екраном із унікальними перфораціями (отворами), в які вмонтовані механічні тумблери та скляний регулятор гучності.
  • Керування: Вентиляційні дефлектори відкриваються механічно, селектор передач має чіткі фіксовані положення, а за кермом розташовані тактильні перемикачі.

Технологічні фішки

Окремої уваги заслуговує ключ автомобіля. Він оснащений жовтою панеллю з E Ink-дисплеєм (електронне чорнило). Коли водій вставляє його у спеціальний магнітний слот на консолі, світлова індикація візуально «перетікає» до скляного селектора передач, сигналізуючи про готовність до руху.

Інформаційно-розважальна система побудована на базі кастомних OLED-панелей від Samsung із високою щільністю пікселів (200 ppi). Верхній правий модуль екрана може трансформуватися у годинник, секундомір або компас, а сама панель керування має механізм зміни кута нахилу.

Варто зазначити, що дизайн-студія LoveFrom, яка працювала над проєктом, була заснована Айвом у 2019 році, а у 2025 році її придбала компанія OpenAI (розробник ChatGPT) за 6,5 мільярда доларів.

Повноцінна презентація Ferrari Luce запланована на травень 2026 року. Технічні характеристики електрокара поки що тримаються в секреті.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами